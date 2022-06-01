「類火車」五一情義相挺卻被欠款逾200萬元　台鐵回應了

▲台鐵五一停駛，交通部祭出類火車路線因應。（圖／記者林悅翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司化爭議引爆工會發起五一勞動節不出勤，表定列車全停駛，台鐵擠出18加班車，並調度客運和遊覽車開出12條類火車路線，不過迄今已滿月，卻傳出台鐵積欠「類火車」逾200多萬元，有業者感嘆，台鐵艱困時刻大家情義相挺，但1個月過去了，卻被欠款。台鐵回應，5月27日已完成採購程序，將盡速付款。

台鐵五一停駛，交通部規劃12條類火車路線，調度客運和遊覽車業者比照台鐵路線和停靠站行駛，五一停駛危機順利落幕。不過類火車開行滿月之際，卻傳出台鐵仍積欠200多萬元包車費用。

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不具名業者透露，5月1日很多遊覽車和客運支援類火車，但大家類火車的錢都還沒拿到，台鐵局撥款慢吞吞，現在日子這麼難過，現金流緊張，情況不好，還要墊錢給司機、吸收油料費用，今天已經滿1個月了，還沒等到撥款，當時台鐵有難，大家情義相挺，二話不說調度人力停休支援，現在卻被欠款。

▲台鐵員工五一不出勤，「類火車」比照台鐵路線停靠接駁。（圖／記者吳世龍攝）

另也有名不具名遊覽車業者表示，當時支援類火車到現在已經滿月，台鐵還沒有支付款項，可以理解台鐵面臨多事之秋，但已有不少業者在抱怨，以開出一台車要1.2萬元來說，開20台遊覽車就要先墊20萬元，但因台鐵紙上作業和行政程序比較多，不能直接付款，還要提供乘載人數和一些數據，有業者已向台鐵反映，台鐵說不會拖過6月初。

對此，台鐵則表示，針對五一勞動節類火車採購案，5月27日已經完成採購程序，也已請業者提供發票給台鐵，台鐵將會加速來辦理，希望6月可以來盡快撥款，將依照當天實際出車狀況來支付，每輛車包車費用為1.2萬元，租用了近200輛車。