巴西土石流增至57死　近60人仍失蹤！逾1.4萬人撤離





▲巴西東北部豪雨造成土石流。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西東北部27日開始降下暴雨，土石流爆發至今已增至57死，目前尚有超過56人失蹤。這是巴西自去年12月以來爆發的第四次洪災，累計已奪走數百人性命。

路透社報導，巴西聯邦國防機構周日（29日）在推特發文表示巴西東北部培南布可州（Pernambuco）已知56人死亡，阿拉戈斯州（Alagoas）則通報1死，培南布可州還有56人失蹤。

遇災兩州共有超過6000人已緊急撤退至政府制定的救助點，另外超過7000人則是轉移至各自的親友家中暫住。

A região metropolitana do Recife está pedindo socorro, as chuvas estão arrastando tudo, várias famílias perdendo tudo o que tem. Gente morrendo soterrada, casa caindo…É inacreditável como a política de saneamento básico e de enfrentamento ao déficit habitacional não existe. pic.twitter.com/hsLP22V6f0 — Jackson Augusto (@afrocrente) May 28, 2022

巴西總統波索那洛（Jair Bolsonaro）也在推特發文，表示他將會在當地時間周一（30日）前往培南布可州首府雷西非（Recife）探視。

事實上，巴西大部分地區在2021年都處於嚴重乾旱，但年底最後幾個月卻爆發異常強降雨。去年12月底和今年1月初，東北部巴伊亞州（Bahia）暴雨造成數十人死亡，數萬人流離失所；1月底東南部聖保羅州（São Paulo）有18人因洪水死亡；里約熱內盧的山區在今年2月降下暴雨，造成230多人死亡。





