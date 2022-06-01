蜷縮床上寫功課⋯全台5成弱勢兒少家中沒書桌！心願：抬頭挺胸唸書

▲家扶基金會調查，全台5成弱勢兒少家中沒有合適的書桌。（圖／家扶基金會）

記者林育綾／台北報導

家扶基金會調查弱勢兒少學習資源發現，55.5%的學童在家沒有個人書桌可以使用，因此多半在床上蜷著身子，或用低矮桌子寫功課，彎腰駝背長時間下來，也造成近視、骨骼發育問題，甚至是自信力低落。他們的心願是「能夠抬頭挺胸安心念書」，因此基金會展開「好好讀書計畫」，邀請大眾響應協助。

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▲因家中無書桌可用，只好把凳子當桌子，或在床上彎腰駝背讀書。（圖／家扶基金會）



據家扶基金會「弱勢兒少學習資源調查」發現，有55.5%的學童在家中沒有個人書桌可以使用；近8成家庭無法提供可以安靜讀書的空間；逾3成孩子缺少家長陪伴寫作業。在沒有多餘的錢可以買書桌的情況下，只好坐在床上蜷著身子讀書寫字，或是隨手拿張凳子就當成是桌子，又或是使用低矮的桌子，彎腰駝背趴著念書做功課，長時間姿勢不良不只影響學習專注力，也造成近視、骨骼發育等問題。

其中就讀國二的阿豪，因為父親身體不佳無法工作，母親從事飲料外送撫養他們三姊弟，一家五口居住在山區的鐵皮屋，打開家門就是睡覺空間。而阿豪從小到大不是在屋外茶几讀書寫字，就是在床上溫習課業，但夏天多雨還有小黑蚊，冬天冷又天黑得早，念書總得看老天爺的心情。

▲礙於家庭經濟狀況，準國三生阿豪只好在屋外茶几唸書，拼明年會考。（圖／家扶基金會）

母親原想給孩子一個讀書空間，礙於現實經濟條件，實在無心多做思考，還好三姊弟深知家中處境，就算環境簡陋也從不氣餒，努力念書領取獎學金。而今年暑假過後，阿豪要面臨會考壓力，力拼理想高中之餘，內心有個小小期盼：希望家裡有張書桌，就可以不畏風雨、抬頭挺胸安心念書，有朝一日讓母親過好生活。

另外一個案例是小淳、小淇兩姊妹，住在老舊三合院，每逢下雨就得忙著拿水桶盛接，父親為了讓就讀小學的女兒們可以讀書，挪了空間並在屋瓦加蓋鐵皮，免得書本被雨水打濕。只是全家老小單靠父親工廠作業員的微薄薪水，家貧之下開銷必須取捨，所以姊妹倆一直是共用一張書桌。

▲小淳和妹妹共用一張書桌，頻繁使用已檯面斑駁、抽屜也闔不上。（圖／家扶基金會）



但頻繁使用下，書桌早已檯面斑駁、抽屜也無法闔上，且日漸成長，早已不符合姊妹們的身高。年僅11歲的小淳有超齡思維，明白以現在的自己無法看見不同的未來，即使讀書環境昏暗、寫作業不時被木屑刺到，還是勤奮向學、力求課業表現，不讓父母擔心。

家扶基金會社會資源處林秀鳳處長表示，儘管學習環境艱困，許多兒少仍然積極向上並改變自己，逆境中累積實力，就是要突破貧困枷鎖。盼外界捐款支持「好好讀書計畫」，讓家扶能夠為1500名兒少安排符合住家環境及成長學習需求的書桌椅。