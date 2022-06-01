快訊／汐止35噸聯結車輾過雙載機車！男女重傷　送醫雙雙不治

記者張君豪、莊智勝／新北報導

新北市汐止區大同路三段、大安街路口1日上午8點26分發生一起死亡車禍，現場一輛由楊姓司機（62歲）駕駛的35噸聯結車與機車發生車禍，包含機車陳姓男騎士（28歲）與陳姓女乘客（29歲）均被壓在聯結車底盤下受困，警消出動救護車、破壞器材車到場處理，直到8點32分才將兩人救出，但兩人均已無呼吸心跳，警消緊急將2人送醫急救，但稍早雙雙宣告不治。

▲汐止區大同路三段1日上午發生一起死亡車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

警方初步調查，楊姓司機上午8時許駕駛聯結車沿大同路往基隆方向行駛，不慎與同向的雙載機車發生碰撞，由於撞擊力道猛烈，騎士陳男、以及後座的陳女當場捲入車底遭輾過，全身多處嚴重受傷。警消獲報到場後立即協助2人脫困，但當下2人均已無呼吸心跳，後續緊急分送汐止國泰、台北市忠孝醫院急救，惟傷勢過於嚴重，陳女於上午9時38分宣告不治、陳男隨後也於10時14分宣告死亡。

據悉，警方從2名死者證件聯繫家屬，發現2人並非親屬關係，推測應是男女朋友，事發當下疑似要到附近上班，且2人均非設籍新北，後續還有待家屬從中南部北上製作筆錄才能釐清案情。

警方調查，聯結車左側車頭有刮損，楊姓駕駛酒精濃度測試值為0，後續警方已封鎖現場蒐證，並報請檢察官相驗，全案依交通事故處理程序及過失致死罪辦理。