台北男加油站偷車撞員警！拒絕攔查「油門一踩」害他滿身傷

▲員警遭到詹姓嫌犯衝撞，受傷送醫治療。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者柯振中、邱中岳／台北報導

台北市42歲詹姓嫌犯經過新北市汐止區新台五路二段的加油站時，看見一輛休旅車，發現車裡沒人、鑰匙仍在車內，於是將車輛開走，被員警追捕時竟加速衝撞逃逸，導致林姓員警受傷送醫。士林地院審理後，依照竊盜、過失傷害罪等罪，判詹嫌10個月有期徒刑，可易科罰金。

依據判決書內容，詹嫌2020年5月27日下午騎乘朋友的機車，經過汐止新台五路二段652號的加油站時，看見高姓男子的休旅車停放在該處，車上沒人、車門沒鎖，感應鑰匙還放在車內，因此上前將車輛開走。

▼詹嫌見無人在車上，竟然直接將車輛開走。（圖／記者邱中岳翻攝）



新北市警局汐止分局長安派出所接獲報案，派出林姓員警，前往車輛失竊地點附近找尋。林姓員警發現失竊車輛後立即攔查，示意詹嫌停車，沒想到詹嫌為了躲避追捕，竟然加速衝撞逃逸，導致林姓員警手腳擦傷，需要送醫治療。

▲▼林姓員警遭撞後受傷送醫。（圖／記者邱中岳翻攝）



員警持續追捕，當天晚間9點左右在事故現場附近發現贓車，但詹嫌已不在車上，後來調閱相關資料，鎖定了嫌犯身分。後來詹嫌自知逃不過法網，6月25日主動到派出所投案，被依照竊盜、妨害公務、公共危險罪等移送。

士林地院審理後認為，詹嫌有施用第二級毒品的前科，且為累犯，出獄後5年內又再犯案，但因為先前的案件與本案所犯的罪名、罪質類型不同，犯罪情節、手段也有分別，兩者之間沒有延續性或關聯性，因此依照竊盜罪、過失傷害罪、肇事致人傷害逃逸罪等罪嫌，分別判處3個月、2個月、6個月有期徒刑，合併執行10個月，可易科罰金。全案仍可上訴。

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