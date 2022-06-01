國民黨鐵票倉也亂了？徐志榮不願選苗栗　中常會今怎解引關注

▲立委徐志榮記者會上表明不參選苗栗縣長。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

九合一大選各方積極布局，其中，國民黨面對被視為深藍鐵票區的苗栗縣，日前已宣布徵召立委徐志榮參選，但徐志榮隔天卻出面表示「有點錯愕」，強調目前先把立委工作做好，婉拒參選。國民黨今下午2點將召開中常會，如何處理人選問題備受關注。

國民黨近日發出聲明，指經過中央選戰策略會報開會討論，與會委員就苗栗縣縣長選舉候選人人選徵詢協調結果廣泛交換意見，經審慎評估及研議，決議建議徵召徐志榮參選，不過徐志榮卻在隔日受訪時說，他堅持兩個原則，第一就是不會參選，第二就是全力支持黨的候選人，並向國民黨、支持者與太太道歉。

國民黨桃園提名爭議未平，如今連苗栗縣似乎都出現問題。面對徐志榮拒選，國民黨祕書長黃健庭還原溝通過程，強調黨中央的想法，地方其實一直都知道，與徐志榮也持續有見面，1日中常會上徵召徐志榮仍是國民黨目標。

黃健庭表示，選策會在地方上溝通協調1、2個月，經過這麼長時間各種考量，認為徐志榮的民意支持度最高，且是各方都比較能接受、比較能支持的人選，選策會才會做這樣的決議。

黃健庭指出，有意參選的議長鍾東錦一直以來都有表達如果是徐志榮選，他可接受，也會支持，而另一位有意參選的前農委會農田水利署苗栗管理處退休處長謝福弘，也有說不會去爭，黨提名誰都全力支持。

國民黨1日中常會為黨主席朱立倫訪美前的最後一場中常會，黨中央是否已完成溝通，最終將尊重徐志榮意願，又或強硬徵召，成觀察重點。