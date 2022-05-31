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氣炸了！老爸發現國中寶貝女兒翹課援交　還慘遭網路男蟲白嫖2次

▲▼ 。（圖／資料照）

▲小美透過網路援交，被父親發現向2名男子提告。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中一名年僅14歲的國中女學生小美（化名），2019年間透過網路社群認識2名男子並與其發生性關係，其中1人張姓男子聲稱要以1萬5千元為代價要求小美上床，小美信以為真照做，但張男卻2度「白嫖」未依約付錢。事後小美父親發現她多次翹課竟是跑去援交，氣得對2男提告；台中地院對張男依詐術使少年為有價之性交行為罪，判刑1年4月，另一名潘姓男子，則以與14歲以上、未滿16歲女子性交罪，判刑8月。可上訴。

判決指出，張男在2019年9月間透過臉書認識小美，小美透露缺錢花用，張男於同年10月4日以2500元的代價與小美性交易，同日下午5時許張男騎車到台中市中港轉運站與小美碰面，載她到附近公園的廁所內發生性關係，事後卻未給錢。

過了一個月，張男又向小美要求性交易，但小美因他上次未付錢拒絕，張男則說，要連同上次的錢一起給小美，一共會給1萬5000元，小美再次信以為真，2人相約11月10日在東海商圈麥當勞碰面，並於附近一處工地發生關係，但張男還是沒給錢，經小美索討未果，始發現受騙。

另外，同年10月6日，小美也在網路認識一名潘姓男子，2人相約見面後，還由不知情的潘母將他們載回住處，小美與潘男在住處發生關係。此次雖不是性交易，但因小美是在上課時間偷偷翹課，她父親接獲通知後詢問，小美表示與張、潘發生性關係，父親憤而報警提告。

台中地院審理時，張男否認白嫖，辯稱不知小美未滿16歲，並且有給錢、沒有詐欺之意，但小美指控，「有跟他（張男）說我缺錢，他說我跟他發生關係就給我錢」、「一個月發生4次就給我1萬元」，但第一次發生關係後卻未依約交付金錢，事後張男再聯繫她，「他說加上上次的要給我1萬5000元」，她遂答應見面，但最後張男還是沒給錢。

法官勘驗2人對話紀錄，認定張男確實未付錢給小美；潘男部分，他否認與小美有發生關係，也不知小美未滿16歲，但法官勘驗對話紀錄，發現小美早在網路中表明自己是14歲以上未滿16歲之人，且小美可以如時描述潘男的房間擺設，法官不採信，將張男依詐術使少年為有價之性交行為罪，判刑1年4月，潘男部分，則以與14歲以上、未滿16歲女子性交罪，判刑8月。可上訴。

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