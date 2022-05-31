高雄義大皇家酒店淋浴間玻璃突爆裂　他脫衣10秒遭碎片狂噴割腳

▲高雄義大皇家飯店傳出淋浴間玻璃爆破，造成住客雙腳被玻璃割傷。（圖／當事人提供）

記者邱中岳／連線報導

高雄義大皇家酒店驚傳淋浴間玻璃爆破，1名黃姓男子帶著妻子以及3名小孩，前往高雄義大遊樂園旅行，但在30日晚上入住酒店，準備洗澡時突然發生浴室玻璃整片碎裂，造成男子雙腳被碎玻璃割傷，雖然酒店緊急更換房間，但男子憂心事件重演，全家人嚇得不敢上廁所。

34歲的黃姓男子帶著全家人到高雄義大遊樂園旅行，30日晚上入住皇家酒店後，黃姓男子上完廁所準備洗澡時，剛進入乾溼分離的淋浴間，脫下衣服不到10秒，淋浴間的玻璃整片碎裂。

▲黃姓男子帶著一家5口入住高雄義大皇家飯店，沒想到淋浴間玻璃竟突然爆裂。（圖／當事人提供）

意外造成黃姓男子雙腳被碎玻璃噴濺，腳底還被玻璃割傷造成行動有點困難，飯店人員獲悉之後，立刻將黃男一家人更換到隔壁房間。

但是黃男指出，雖然酒店有立刻提供藥水擦拭，退房時也送送上慰問禮盒，並承諾下次住房會免費升等，但是一家人換到隔壁房間，沒想到卻是同樣的房型，整家人擔心淋浴間玻璃再度碎裂，嚇得整晚不敢上廁所。

▲黃男脫下衣服進入淋浴間準備洗澡，才不到10秒，整片玻璃爆開碎裂，雙腳被碎玻璃割傷。（圖／當事人提供）

黃男強調，夫妻帶著3位小朋友，想說要來高雄義大旅行，一晚要價4300元的房間，竟然會發生淋浴間玻璃碎裂的事情，如果不小心傷到小朋友怎麼辦，且淋浴時衣服都脫光，如果噴到身體或造成後續影響，到底誰要負責任？

高雄義大皇家酒店則回應，晚間接獲貴賓反應後，櫃台值班經理與工程人員立即至房間處理並表達關心。經詢問貴賓，表示僅擦傷無須就醫，故酒店提供簡易包紮及藥物予貴賓，並立即安排貴賓換房事宜，隔日貴賓在辦理退房手續時，櫃台值班主管再次表達關心之意，同時贈送飯店伴手禮。

經查，該房並未發現有門框歪斜、零件鬆脫等情形，且酒店日前才針對客房玻璃門相關零件進行檢查，而房務人員每日亦會進行查房程序，對於本次可能的肇因，酒店會再做細部查明。