嘉義廢校活化再利用　打造綠色多元照顧場域獲「建築界奧斯卡」　

▲▼水土保持局「布袋鎮廢校變身食農教育新場域 兼具社區照顧機能獲園冶獎 。（圖／南投水保局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣布袋鎮的正義國小經水土保持局與菜舖社區居民同心合作，以舊校舍為中心，將周邊擴展為具休閒遊憩與綠色療癒功能的體驗場域，結合農產地景轉型友善農作，更進一步推廣一系列從田園到餐桌的食農教育活動。廢棄校園搖身一變，成為既能照顧在地長者，又能販售「菜舖好農」產物，還能提供學子與遊客五感體驗食農教育的多功能場域，進而獲得2022建築園冶獎評審大力肯定。



正義國小建校距今已有60餘年，是陪伴在地六、七年級居民學習成長的母校，後因廢校而無人管理，空間環境雜亂無章，除危害周邊農田外，更成為社區治安的隱憂。

近年在水保局農村再生的輔導下，與嘉義縣政府、布袋鎮公所等單位攜手合作，加上菜舖鄉親出力支持，逐步整理廢棄校舍及修復設施、整體營造周邊環境，終於將正義國小成功轉型為支持「作伙吃有厝味」老人食堂、「菜舖好農」青農基地，以及學童食農教育的多功能場域，繼續陪伴老中青三代的菜舖居民度過精彩的農情生活。



水保局南投分局陳榮俊分局長說明，正義國小周邊環境改善工程係以分期分區方式營造，整體設計理念包含建構可串聯校舍與校園的步行動線，提供全齡使用者散步休憩的服務設施，因此步道設計特別重視透水、止滑與平整性，另為兼顧友善環境生態與景觀綠化，不但保留園區原有喬木，還加強大面積的綠覆植栽，融合周邊開闊的田間視野，能令人感到既放鬆又療癒。

其中，第一期工區係以生態觀察教育為主而增設了昆蟲屋、攀藤架與根系觀察箱等設施，而第二期工區則以提供友善耕作功能為主，並以菜葉型態與脈絡為發想，勾勒兼具散步休憩與分區栽植功能的雙葉狀人行步道。社區至今已在這裡栽植了綠豆、葱、韮菜、金針花、萵苣、玉米、白花菜、九層塔、楊桃豆及百香果等多種無毒蔬果，創造出活潑有趣的耕作地景，而從栽植、採收到食材料理一系列活動，不但滿足了菜舖社區照顧長者的需求，還成為親子與學童食農教育的體驗基地。



水保局林長立副局長表示，農村再生也輔導在地19位青農創立「菜舖好農」品牌，以正義國小為基地發展採集當季蔬果、曬越瓜脯、手作桑葚蜜餞等超過11種的食農教育體驗，可帶領體驗者感受滿滿趣味的鄉村農村風情。體驗路線推薦從24節氣鐵路公園出發，沿途參訪清朝乾隆時期興建、主祀甲二媽的聖天宮，欣賞外型特殊的百年榕樹，迎著微風遠眺滯洪池湖景生態，再到農園體驗採果樂，最後回到正義國小享用由當季食材料理的風味餐。預約體驗行程請洽詢菜舖社區發展協會(蔡吉隆理事長：0921-507197)。