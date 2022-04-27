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布袋鎮新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」　重新打造王船碼頭

▲▼ 布袋新塭「衝水路、迎客王」王船碼頭將打造全新風貌的觀景場域。（圖／嘉義縣政府提供）

▲布袋新塭「衝水路、迎客王」王船碼頭將打造全新風貌的觀景場域。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

已有180多年歷史的布袋鎮新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」活動，每年吸引全國數以萬計信眾和遊客不遠千里而來，立委蔡易餘認為現有場域已不符需求，縣府聽到了地方的聲音，聯手中央將以991萬元重新打造王船碼頭親水觀景空間，改造工程預計今年11月完工，明年衝水路將以嶄新的面貌呈現在大家面前。

▲▼ 布袋新塭「衝水路、迎客王」王船碼頭將打造全新風貌的觀景場域。（圖／嘉義縣政府提供）


農曆3月28日是新塭嘉應廟尹王爺聖誕，相傳二十尊代天巡狩的客王爺（十三尊負責海域、七尊巡遊山區）提前一天聚集在新塭外海的王船上，順著漲潮抵達王爺窟（王船碼頭），齊至新塭嘉應廟為尹王爺祝壽，尹王爺則率領諸神下水「迎客王」，以表歡迎之意，今年衝水路將在4月27日舉辦，雖然因應疫情縮小規模，但對王爺尊崇的心意不變。

「衝水路、迎客王」場域集中在王爺窟（王船碼頭），經長久使用加上遊客眾多，衍生場域安全性不足與空間不符現況使用需求等問題。

▲▼ 布袋新塭「衝水路、迎客王」王船碼頭將打造全新風貌的觀景場域。（圖／嘉義縣政府提供）
為改善場域欠缺完善現況，蔡易餘聯手縣府爭取中央600萬元補助，縣府自籌391萬元，透過整體規劃整修包括王船碼頭平台、改善水圳護欄及週邊環境，並在水圳設置親水觀景階梯，讓民眾能更接近神明，改造工程預計今年11月完工。

▲▼ 布袋新塭「衝水路、迎客王」王船碼頭將打造全新風貌的觀景場域。（圖／嘉義縣政府提供）
「衝水路、迎客王」是嘉義縣歷史悠久、極具獨特性的傳統民俗活動，2009年登錄為「嘉義縣民俗」，翁縣長25日親自向神明稟告，祈求神明保佑改造工程順利，祈願眾神護佑鄉親遠離疫情威脅，也希望王船碼頭的空間整合與改善，能連結民俗文化與在地民眾，世代傳承這項極具文化意義的民俗活動，成為濱海結合宗教與文化最具意義的觀光指標。

▲▼ 布袋新塭「衝水路、迎客王」王船碼頭將打造全新風貌的觀景場域。（圖／嘉義縣政府提供）

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