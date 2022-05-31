高鐵2022暑假營隊限量8梯　6月起開搶報名

▲台灣高鐵2022暑假營隊，6/1~6/8開放8天網路報名。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣高鐵公司今(31日)宣布，「高鐵2022暑假營隊」限量8梯次，自6月1日至6月8日止，開放網路報名，將可探訪高鐵擬真駕駛艙。

「台灣高鐵2022暑假營隊」分為大專組、高中職組、國中組及國小組五、六年級，每組各2梯次，限量8梯次，每梯次為期一天，採網路報名。高鐵公司將於6月9日以電腦抽籤方式決定錄取名單。

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▲台灣高鐵2022暑假營隊，限量8梯次。（圖／高鐵公司提供）

高鐵公司表示，此次暑假營隊將安排探訪「台灣高鐵探索館」，讓學員們有機會深度了解台灣及世界鐵路發展歷程，更透過1:1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙、高鐵文物及互動裝置，另還將安排走訪國立台灣博物館鐵道部園區以及國家鐵道博物館籌備處等國內知名的鐵道歷史保存與展示機構。

▲ 台灣高鐵2022暑假營隊，6/1~6/8開放8天網路報名。（圖／高鐵公司提供）

根據規劃，參加高鐵營隊上課及參訪過程，須全程佩戴口罩，並於事前繳交健康聲明書。進入各參訪地點時，除量體溫外，用餐或飲水時也須保持社交距離。

▼ 台灣高鐵2022暑假營隊，報名後採電腦抽籤決定錄取名單。（圖／高鐵公司提供）

