線上求考運！臺北孔廟推雲端祈福　在家用手機就能測「備考建議」

▲臺北孔廟推出「子曰開運錦囊」互動網站，讓考生在家就能求考運，還有專人幫你到現場祈福。（圖／業者提供）



記者林育綾／台北報導

今年分科測驗正好遇上非常時期，為協助考生舒緩壓力，臺北孔廟特別推出「子曰開運錦囊」互動網站，讓考生免出門，在家就能求考運！只要輸入姓名、准考證、考試志願，不僅有專人替你至現場祈福；同時還能以語音傳送祈福訊息，讓孔子聽見你的聲音來分析，藉此獲得孔子的備考建議和祝福。

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▲臺北孔廟X咖啡廣場合作，推出「子曰開運錦囊」互動網站，讓考生線上就能求考運。（圖／業者提供）

臺北孔廟與咖啡廣場合作，推出互動網站「子曰開運錦囊」，將傳統去廟中祈福的行為，轉換成在家用手機上網就能完成，同時還保留了祈福時會在心中默念的傳統，變成「聽聲音測考運」的嶄新玩法。

▲考生只要依照指示輸入准考證號碼、考試志願。（圖／業者提供）

考生只要依照指示，輸入姓名、准考證號碼、考試志願，再透過手機麥克風向螢幕上的孔子祈求考運，而孔子將會依據你語音當下的心情、口氣、聲音特色，為考生提供個人化的備考建議。不僅有趣，還讓緊張的考生們舒緩情緒。

▲透過手機麥克風向螢幕上的孔子祈求考運，將會依據你語音當下的心情、口氣、聲音特色，提供備考建議。（圖／業者提供）

除了能幫自己求好運，即使不是考生也能幫身旁親朋好友祈福，而最後也會有專人將所有准考證號碼、志願都印製出來，拿到臺北孔廟祈福。

▲臺北孔廟推出「子曰開運錦囊」互動網站，讓考生在家就能求考運。（圖／業者提供）

另外，即日起至6/26 只要考生將測驗的結果分享至社群，或是幫別人祈福，就有機會參與抽中臺北孔廟加持致勝組，讓考生提神，精神滿滿的在家準備考試。咖啡廣場也表示，期望藉由互動網站和臺北孔廟加持致勝組，一起為學生神助攻。

＊臺北孔廟X咖啡廣場「子曰開運錦囊」這裡測