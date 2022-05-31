10年來第4起！AT-3教練機又墜毀　23歲少尉徐大鈞殉職

記者皮心瑀／綜合報導

高雄空軍官校少尉飛行官徐大鈞駕駛AT-3於31日8時3分進行飛行訓練，突然在8時8分光點消失，地點位於岡山區田厝一路77號附近；相關單位獲報後趕抵現場，發現該遺體，現場無建物受損。據統計，這次失事是AT-3這10年來第4起事故。

殉職的徐大鈞，空軍官校110年班，年紀僅23歲，飛行總時數為126.20小時，AT-3飛行時數為24小時。今天早上8點3分駕駛飛行編號AR32機號852起飛，學官第二次單飛，於0808時於大崗山仁德田厝里光點消失。

AT-3上一起事故發生在2015年9月22日，執行例行任務時失聯，軍方搜尋多日後，26日發現殘骸與座艙內飛行教官王勁鈞少校及學員黃俊榮中尉遺體。

其他則是2012年2月3日，於屏東縣春日鄉古華村士文溪上空進行例行訓練，未保持安全距離，與另架教練機發生擦撞，正駕駛中尉曾國維和副駕駛中校張國強中校跳傘逃生，所幸僅骨折無生命危險。

另外，空軍官校雷虎小組在2014年10月21日上午進行訓練時，2架AT-3教練機發生擦撞，37歲的飛官莊倍源中校為避開民宅與農舍，將飛機帶離機場南面才跳傘，導致高度不足來不及逃生，因公殉職。

▲AT-3，非本文失事飛機。（示意圖／記者李毓康攝）