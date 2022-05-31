南橫落石砸中賓士9人座右前輪　7遊客虛驚一場





▲南橫落石擊中9人座車，雲林7遊客回程開錯方向心有餘悸。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

日前受梅雨鋒面影響，台20線南橫公路88.5公里靠近桃源處有落石掉落路面，一台9人座車輛路過遭擊中右前輪，導致車輛故障無法啟動，車上7人也飽受驚嚇。所幸桃源分駐所員警適時排除，幸無人員受傷。

5月27日18點40分左右，六龜分局桃源分駐所副所長吳紘箖、警員陳逸祥，巡經台20線88.5公里處，見一9人座車輛因遭落石擊中車輛右前輪，導致車輛故障無法啟動。見駕駛人神情緊張，員警立即主動上前關心，並擺放交通錐、報閃燈警戒及通知拖吊車到場協助，化解危機。

▲日前受梅雨鋒面影響，台20線88.5公里靠近桃源處有落石掉落路面，擊中經過該路段車輛。（圖／記者賴文萱翻攝）

50歲的黃姓女駕駛心有餘悸的表示，因嚮往南橫公路沿途美景，利用週末假期駕駛9人座車輛，與友人共7人從雲林出發，沿線欣賞南橫風景，返程時在新發社區稍作休息，因開錯方向又往桃源行駛，經過台20線88.5公里處時，突被落石擊中車輛右前輪，所幸即時為警方救援。

▲▼南橫落石擊中9人座車，警方通知拖吊車到場協助，化解危機。（圖／記者賴文萱翻攝）

六龜分局長陳膺方呼籲，山區因連日降雨造成土石鬆動，路面易坍塌、土石崩落情形，提醒用路人應隨時注意天候（氣）、路況，務必要減速慢行，避免發生危險，如發現落石情形，請立即通知主管機關或撥打110通知警方到場協助處理。