南橫梅蘭明隧道巨石掉落　山友違禁下山「吃罰單首例」

▲▼南橫梅蘭明隧道巨石掉落。（圖／翻攝Maztu Savi臉書）



文／中央社

高雄山區近日下雨，南橫落石不斷，日前梅蘭明隧道附近一顆巨大落石還把落石棚砸毀，幸無人車經過。高雄警方也發現近期愈來愈多人逾時下山，21日首度對不遵守管制時段民眾開罰。

公路總局甲仙工務段長陳正偉22日告訴中央社記者，17日下午2時多，梅蘭明隧道附近掉落一顆巨大落石，還把落石棚砸毀，所幸無人車經過，工程人員發現後趕緊移除落石，恢復正常通行，並由保全人員戒護引導。

陳正偉說，近日山區多雨，南橫公路沿線容易有落石，提醒雨天或雨後盡量不要上山，以免發生意外，若要進入南橫公路，一定要聽從保全人員交通指揮。

南橫公路高雄梅山口至台東向陽路段，下午2時後禁止進入，且民眾必須於下午5時前離開管制路段，初期警方多勸導，但陳正偉說，近期發現民眾逾時下山情況愈來愈多，21日偕同六龜分局針對逾時下山車輛首次取締開單。

高雄市警察局六龜分局對中央社記者表示，21日下午6時30分，有2輛車剛要通過梅山口管制站，明顯逾時，分別對2輛車各開罰新台幣900元罰單，這也是南橫公路全線復通以來，高雄警方首次對不遵守管制時段者開罰。

陳正偉說，南橫公路近期落石多，且下午山區濃霧很重，希望民眾遵守管制時段，避免意外；夜間及午後濃霧影響行車，容易不小心撞到野生動物。

陳正偉還說，近日南橫公路有看到黃喉貂等野生動物身影，他也發現，野生動物很聰明，經常會在不開放通行的每週二、四出沒，似乎也想避開人、車。

此外，甲仙工務段預計進行梅蘭明隧道延長工程，但招標不順利，陳正偉說，因缺工缺料、物價波動大，全台很多工程可能都有招標困難的問題，但山區更困難，廠商興趣缺缺，希望能早日發包，將工程完成。

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