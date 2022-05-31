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指揮中心公布這指標　醫：等好久、看了很高興！點名5縣市往下

記者陳俊宏／綜合報導

30日新增6萬42例本土確診，對此，台大感染科前醫師林氏璧表示，他可以大膽地說，台北、新北、基隆、桃園和花蓮最嚴重的高點可能已經過去了 ，「現在是一個高原上上下下，稍微在往下的趨勢。」

林氏璧30日在《有話好說》節目被主持人問到，現在有比較樂觀的本錢，看待確診在高原之後有往下的趨勢？他回應，有的，他等了好久，終於等到指揮中心在周日公布「每日急診就診人次」指標，「我看了很高興」。

▼林氏璧說，他等「每日急診就診人次」等好久。（點圖可放大／指揮中心提供）

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▲▼5/30醫療資源統計、責任醫院急診就診人次分析。（圖／指揮中心提供）

林氏璧分析，上周「每日急診就診人次」在平日有掉下來，周末人次也沒前三周的六日高，落在5/1那周差不多的等級，他看了很多雙北前線醫護人員，他們都有明顯感覺，大概5/20那周人最多、最忙。

林氏璧指出，另一個也很重要的指標是「雙北和其他地區的專責病房收治人數」，明顯看到雙北有點往下的感覺，「現在可以大膽地說，北北基桃花最嚴重的高點可能已經過去了，現在是一個高原上上下下，稍微在往下的趨勢。」

本土病例30日新增6萬42例，指揮中心指揮官陳時中表示，整體趨勢看起來似乎沒有再往上走了，幾乎所有縣市都往下降，北部到達相對染疫率，不過，中南部還要再觀察。

▼4/30-5/29雙北和其他地區的專責病房收治人數統計。（點圖可放大／指揮中心提供）

▲▼指揮中心5/29公布全國及雙北COVID-19專責icu病房收治人數。（圖／指揮中心提供）

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