網傳快篩沒用完要冷藏　藥師曝正解「放冰箱是大忌」

記者黃翊婷／綜合報導

隨著天氣漸漸變熱，部分民眾擔心快篩試劑沒用完可能會因為夏天高溫變質，因此覺得應該要放入冰箱保存。不過，快篩試劑的外盒都有標示保存溫度，例如羅氏的保存溫度是2到30度；台北市聯醫松德院區藥師許馨丰也曾分享保存藥品的3不原則，放冰箱其實是大忌，放在室內乾燥、陰涼、避光之處，才是最不會影響藥效的保存方式。

▲沒用完的快篩試劑是否需要冷藏保存，近日掀起網友熱議。（資料照／記者湯興漢攝）

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有網友在網路論壇PO文詢問，因為有需求買了一盒5入的快篩試劑，但沒有用完，不知道剩下的試劑能不能放冰箱冷藏，等到下次有需要時再拿出來使用。文章公開之後，掀起網友熱議，有人覺得放冰箱保存比較不會因為高溫變質，也有人認為快篩販售時沒有冷藏，放在家中陰涼處保存即可。

其實，快篩試劑的外盒都有標示保存溫度，例如較常見的羅氏、亞培、福爾威創，保存溫度都是2到30度，速可安、飛確（有特別註明不可冷藏或冷凍）為15到30度，台塑生醫為8到35度，福吉美唾液快篩為4到30度。

▲快篩試劑的外盒或說明書都有標示保存溫度。（圖／記者黃翊婷攝）

關於藥品保存，本站曾報導《藥品放冰箱才不會壞？ 專家搖頭另點出「2母湯地點」》，台北市聯醫松德院區藥師許馨丰表示，大多數藥品易受光線、濕氣、溫度影響而變質，其中又以放冰箱、放車上、放口袋最危險，因為藥品放冰箱容易受潮變質，而且容易讓孩童以為是食物而誤食，除非藥袋上有註明「需冷藏或請置於2至8度」，否則皆不建議放冰箱。

許馨丰提到，放車上也有風險，尤其是夏天，車內溫度飆高到5、60度，可能會讓藥品因為高溫而變質，放在口袋則是會受到體溫、衣物擠壓等影響，所以還是將藥品存放在室內乾燥、陰涼、避光之處，才不會影響藥效。