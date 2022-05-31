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推動多元族群文化交流　「2022年元氣抵嘉市集」圓滿落幕

▲▼ 「異鄉服飾週」元氣抵嘉市集接力登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義最大的異國多元文化市集「2022年元氣抵嘉市集」，自3月5日開始至5月29日，舉辦八個場次、四個多元文化主題：「異起祈好運」、「異域童話趴」、「異國美食趣」、「異鄉服飾週」帶您體驗及認識嘉義市不一樣的異國風情體驗。本周5月28日、29日「異鄉服飾週」市集為期兩天，邀請有日本、泰國、印尼、越南新二代、中國新住民、韓國、香港等六個國家，以及在地特色市攤，共計38攤，於上午10時至下午5時在嘉義市政府文化局文化廣場接力登場。

▲▼ 「異鄉服飾週」元氣抵嘉市集接力登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義市文化局指出，服裝是文化的載體，也呈現母國生活文化，經典傳統服飾更代表母國身分認同和光榮感。文化局舉辦「元氣抵嘉」嘉義市多元文化市集自三月分開跑，月月都有新主題，八個場次四個多元文化主題，繼「異起祈好運」祈求後疫情時代平安順利，「異域童話趴」帶您回歸純潔且充滿希望的心，「異國美食趣」則提供新住民在地口味和市民分享，本周「異鄉服飾週」主題市集，除了異國美食攤位，更邀請新住民朋友走上伸展台，秀出代表自己母國的服飾，一起營造嘉義市多元族群文化交流的平台。

▲▼ 「異鄉服飾週」元氣抵嘉市集接力登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

本周5月28日、29日「異鄉服飾週」市集主題，也有「異起動手配時尚」手作體驗活動，5月28日邀請染色教學講師周玉琪，「百搭服飾好配件」，藍染方巾體驗，運用大青或木藍取自大自然植竹物，透過簡單易懂的步驟來為方巾染色，做出個人特色的深淺與花色，可以打成俏皮人領結或披掛的圍巾，表現手作質感的個人風格。另外5月29日邀請「魔幻水晶髮帶」邀請sundesign手工飾品設計師閆瑩瑩，以花卉造型為靈感，運用金屬編織結合水鑽級飾品，創作出天然又華麗的髮帶，並示範用電棒捲做出俏麗髮型，搭配自己手做的結晶。

▲▼ 「異鄉服飾週」元氣抵嘉市集接力登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

透過「元氣抵嘉-嘉義市多元文化市集」，讓更多人看到多元族群的特色，發現其中的美好，進而自然而然地尊重與包容多元族群，讓同樣是在同一片土地努力生活的人們和諧相處，本次「特色好運攤」，有母親來自越南的詹韻婷，她目前還在大學就讀書，她在市集身著越南傳統國服以熱情笑容分享飲食故事。來自印尼tina小廚房負責人林慧萍，是家鄉位料理高手；青青手作舖子洪青伶則有設計款的口金包，兼具復古和現化風，保留實有的生活感。

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