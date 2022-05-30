　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

粽子不見了！石門吉祥物「粽寶」遭毀　公所：端午前都回不去了　

▲▼ 石門吉祥物遭毀 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲石門吉祥物遭毀 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

端午節將至，北海岸石門區肉粽名聞遐邇，公所在石門十八王公附近製作超Q吉祥物「粽寶」行銷石門肉粽，未料，「粽寶」疑遭人破壞，手上所端的「小肉粽」遭拆下丟地，公所已拾起「小肉粽」保存，不排除報案追查，呼籲民眾要愛惜公物；警方表示，「小肉粽」切面整齊，是否為人為破壞待釐清。

新北市石門區粽子料好實在、盛名遠播，十八王公是石門區肉粽的發源地，目前在地約有20家商家，為了推廣石門肉粽，公所去年底於十八王公廟前，製作吉祥物「粽寶」，同步推出「肉粽地圖」行銷，希望讓民眾能買到心中最佳肉粽。

▲▼ 石門吉祥物粽寶 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲石門吉祥物粽寶模樣可愛，吸引許多人前往打卡 。（圖／石門區公所）

公所在臉書發文，「小編今天收到通報，十八王公的粽寶肉粽被人拆下來了...粽寶都要哭泣了，請大家要愛惜公物（重要的話要講3遍！），左邊是粽寶原本的樣子，右邊是手上肉粽被拆下來的樣子」並附上前後圖片。

▲▼　石門吉祥物「粽寶」遭毀 。（圖／記者戴上容翻攝）

圖片中可見，在十八王公外的「粽寶」面帶微笑，模樣可愛，原本手端盤子，盤子上有個擬真「小肉粽」，未料，今日疑遭人破壞後，盤子上的「小肉粽」掉在地板上，盤子也露出醜醜的殘骸。

「端午節前應該是無法修復了！」區長林俊宏無奈表示，「粽寶」吉祥物是公所發想，去年底完工，坐落在十八王公石門肉粽發源地前，「粽寶」毀損是今日由公所清潔人員發現，經檢查，「粽寶」毀損嚴重，需要一段時間才能復原了。

▲▼　石門吉祥物「粽寶」遭毀 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲石門吉祥物「粽寶」遭毀 。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市議員陳偉杰表示，可愛粽寶是由石門公所精心設計，許多遊客常常前來合影，這次有可能是遊客太熱情，而不小心損壞；提醒大家，愛他就不要損害他，熱情拍照之餘還是要保有有公德心喔！

轄區金山分局警方表示，十八王公粽寶肉粽掉落案，經了解「小肉粽」掉落切麵整齊，且無粉碎或被竊取狀態，是否人為蓄意破壞有待釐清，目前小肉粽由石門區公所保存中，公所尚在了解中，目前警局未收到報案。

▲▼ 粽子切面整齊，疑遭人毀損 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 粽子切面整齊，疑遭人毀損 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 粽子切面整齊，疑遭人毀損 。（圖／記者戴上容翻攝）

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

ET快訊
如花中風消失3年　暴瘦近照首曝光
嘉義一天3人死後全確診！他騎車撞樹亡　PCR驗出染疫
小7停用「方便1小物」超多人秒挺！　一票驚呆：沒看過
ET民調／最新10大政治領袖排行！　看好度出爐
快訊／桃園夫妻確診居隔大吵！　妻遭砍死倒血泊
入境檢疫「變0+7」免隔離？　陳時中給答案！
邊境將解封！　陳時中：入境會縮短檢疫天數
林暐哲放棄「蘇打綠」商標　魚丁糸4字冷回應
中和2歲童爸爸淚訴「被消失的81分鐘」　陳時中：有錄音檔可調
南區病床吃緊！　佔床率超過7成
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

私梟「AB櫃」走私市價3000萬香菸　貨櫃司機良心發現判無罪

仁愛之家住民「雨傘互毆」！翁不甘倒地　怒揮利刃猛刺濺血

國中校園槍響！放學時間怪男闖入　空氣槍亂射師生遭起訴

17歲妹無照騎車自撞！後座男友頂包　女警奶音訊問讓他露餡

快訊／桃園夫妻確診居隔！深夜大吵竟持刀互砍　妻倒血泊慘死

嘉義一天3人死後全確診！他騎車撞樹送醫亡　PCR驗出染疫

粽子不見了！石門吉祥物「粽寶」遭毀　公所：端午前都回不去了　

快訊／北市中山區男子墜樓！倒大樓前無生命跡象　警衛聞巨響嚇壞

疑妻曖昧推拿師！斧頭、空氣槍爆擊下體　醋夫殺人未遂起訴

小四兒拒上學　母暴走持滅火器敲頭、水果刀刺頸腹！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

私梟「AB櫃」走私市價3000萬香菸　貨櫃司機良心發現判無罪

仁愛之家住民「雨傘互毆」！翁不甘倒地　怒揮利刃猛刺濺血

國中校園槍響！放學時間怪男闖入　空氣槍亂射師生遭起訴

17歲妹無照騎車自撞！後座男友頂包　女警奶音訊問讓他露餡

快訊／桃園夫妻確診居隔！深夜大吵竟持刀互砍　妻倒血泊慘死

嘉義一天3人死後全確診！他騎車撞樹送醫亡　PCR驗出染疫

粽子不見了！石門吉祥物「粽寶」遭毀　公所：端午前都回不去了　

快訊／北市中山區男子墜樓！倒大樓前無生命跡象　警衛聞巨響嚇壞

疑妻曖昧推拿師！斧頭、空氣槍爆擊下體　醋夫殺人未遂起訴

小四兒拒上學　母暴走持滅火器敲頭、水果刀刺頸腹！

私梟「AB櫃」走私市價3000萬香菸　貨櫃司機良心發現判無罪

505萬存到忘記！媽放37年才領出來「總金額驚呆」　她急問：正常嗎

仁愛之家住民「雨傘互毆」！翁不甘倒地　怒揮利刃猛刺濺血

連退卡針都有巧思！realme GT Neo3火影限定版實機拍攝

「齊瀏海」獅子又換新造型　網友笑噴：喜感十足！

許藍方戳破鳳梨19.5cm真相！「揭完美長度」和女體構造有關：那麼長幹嘛

台中街角暗藏吸睛「檸檬山」！排隊檸檬蛋糕每日秒殺一人限購8顆

每年穩收利潤32萬　全台自助洗衣店4年暴增近1千家

立院強行通過國務機要費除罪　時力黨團要蘇貞昌提請覆議

國中校園槍響！放學時間怪男闖入　空氣槍亂射師生遭起訴

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

villa強抱吊床上吻胸亂摸　色男遭2女私刑暴打

獨／警察學弟狠斷學長腿　恐怖畫面曝

水上摩托車衝澎湖1女落海　2疑點曝光

過世爸少做2事　兒遭離婚妻拿走1千萬

副駕女國道抓癢被開單　申訴結果更慘

他激吻小三被告　求法官：成全我

想搬出去　台中女刺死母冷靜自首

警察打警察！保一學弟營內「狠斷學長腿」

母長年臥床又染疫　屏東男竟推她下樓喪命

老公嗨傳A片　隔壁人妻回2字賠10萬

低胸妹高雄式騎法慘了　酒測一吹被逮捕

即／台中老舊房屋倒塌！1工人遭壓送醫不治

即／夫妻確診居隔！爭吵竟持刀互砍　妻倒血泊慘死

智財法院法官與妻子爭執　判准離婚

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

villa強抱吊床上吻胸亂摸　色男遭2女私刑暴打

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

AV導演半夜收「美腿女星自薦」

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

家長群曝「兒童打BNT」狀況　她見1幕傻了

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

今增109死！　本土+60042

獨／警察學弟狠斷學長腿　恐怖畫面曝

快訊／林暐哲宣布放棄商標權　魚丁糸終於拿回「蘇打綠」！

勞工確診有補助！傷病給付最高領6707元

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面