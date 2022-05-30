粽子不見了！石門吉祥物「粽寶」遭毀　公所：端午前都回不去了　

▲石門吉祥物遭毀 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

端午節將至，北海岸石門區肉粽名聞遐邇，公所在石門十八王公附近製作超Q吉祥物「粽寶」行銷石門肉粽，未料，「粽寶」疑遭人破壞，手上所端的「小肉粽」遭拆下丟地，公所已拾起「小肉粽」保存，不排除報案追查，呼籲民眾要愛惜公物；警方表示，「小肉粽」切面整齊，是否為人為破壞待釐清。

新北市石門區粽子料好實在、盛名遠播，十八王公是石門區肉粽的發源地，目前在地約有20家商家，為了推廣石門肉粽，公所去年底於十八王公廟前，製作吉祥物「粽寶」，同步推出「肉粽地圖」行銷，希望讓民眾能買到心中最佳肉粽。

▲石門吉祥物粽寶模樣可愛，吸引許多人前往打卡 。（圖／石門區公所）

公所在臉書發文，「小編今天收到通報，十八王公的粽寶肉粽被人拆下來了...粽寶都要哭泣了，請大家要愛惜公物（重要的話要講3遍！），左邊是粽寶原本的樣子，右邊是手上肉粽被拆下來的樣子」並附上前後圖片。

圖片中可見，在十八王公外的「粽寶」面帶微笑，模樣可愛，原本手端盤子，盤子上有個擬真「小肉粽」，未料，今日疑遭人破壞後，盤子上的「小肉粽」掉在地板上，盤子也露出醜醜的殘骸。

「端午節前應該是無法修復了！」區長林俊宏無奈表示，「粽寶」吉祥物是公所發想，去年底完工，坐落在十八王公石門肉粽發源地前，「粽寶」毀損是今日由公所清潔人員發現，經檢查，「粽寶」毀損嚴重，需要一段時間才能復原了。

▲石門吉祥物「粽寶」遭毀 。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市議員陳偉杰表示，可愛粽寶是由石門公所精心設計，許多遊客常常前來合影，這次有可能是遊客太熱情，而不小心損壞；提醒大家，愛他就不要損害他，熱情拍照之餘還是要保有有公德心喔！

轄區金山分局警方表示，十八王公粽寶肉粽掉落案，經了解「小肉粽」掉落切麵整齊，且無粉碎或被竊取狀態，是否人為蓄意破壞有待釐清，目前小肉粽由石門區公所保存中，公所尚在了解中，目前警局未收到報案。

▲▼ 粽子切面整齊，疑遭人毀損 。（圖／記者戴上容翻攝）