無症狀病毒傳播力有多強？醫給答案　「沒想像那麼多！」

▲研究顯示，無症狀感染者較不可能將病毒傳播給他人。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

新冠病毒演化到Omicron，輕症或無症狀的比例達99%。不過，症狀的嚴重與否，是否也代表著病毒的傳播力？醫師提到，其實在無症狀者感染者的傳播力中，僅有14%會傳播病毒；換言之，「無症狀感染者較不可能把病毒傳播給別人。」

胸腔科重症醫師黃軒在臉書提到，美國研究在舊金山的確診者調查中，有53%的人屬於無症狀，甚至有42%的感染持續2星期。另外則有文章分析了近16個綜合的研究，預估無症狀感者者佔比約40至45%。

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不過，對於無症狀感染者的傳播力，黃軒舉瑞士研究，國際期刊分析42個國家的研究，結果顯示，無症狀感染僅14%傳播病毒；且相較有症狀感染者，少了「近3分之2」被傳播的人數。



而Lancet《刺胳針》國際期刊的研究也分析13個國家的綜合研究顯示，無症狀的傳播率為0至2.2%，有症狀者傳播率則是0.8%至15.4%。針對家庭成員的傳播研究的分析指出，無症狀的家庭傳播率約是0至4.9%，有症狀的家庭傳播率則是18%。

換言之，「無症狀感染者較不太可能把病毒傳播給別人。」但黃軒也強調，這些仍然需要更多的研究報告來證實。