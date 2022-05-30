鋒面漸逼近有「旺盛雷陣雨」　北台灣迎豪大雨！端午連假雨區擴大

▲未來一週降雨趨勢。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

受到西南風影響，今日中南部天氣時晴時雨，北部、東半部中午過後有雷陣雨，明日梅雨鋒面更加靠近，午後北部、東半部會有很明顯的雷陣雨，大台北可能出現局部豪雨，週三到週五水氣減少，降雨範圍縮小，但週六水氣又會增加，降雨範圍再度擴大。

氣象局預報員劉宇其表示，台灣受到西南風影響，中南部有雲系發展，今晨也出現一些短暫降雨，今日中南部仍斷斷續續會有短暫陣雨，中午過後中部以北山區、北部、宜蘭都要可能有留意雷陣雨，且可能出現局部較大雨勢。

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▲今午後部分地區有雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

受到西南風加上鋒面接近影響，中南部今晚到明晨會有一些降雨，明天鋒面更靠近台灣，早上苗栗以南有零星短暫陣雨或雷雨，中午過後各地山區、大台北、宜蘭、花蓮可能有非常旺盛的午後雷陣雨，不排除發生大雨，大台北則有局部豪雨，另部分地區也可能出現大雷雨、短時強降雨、雷擊強陣風等。

週三到週五水氣減少，中南部降雨零星，午後山區、北部、東半部仍有局部短暫雷陣雨，週六水氣稍微增加，降雨範圍又擴大。未來一週氣溫偏暖熱，在沒下雨的時段都比較悶熱，今日西半部內陸、台東可能出現34到35度高溫。