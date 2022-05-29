端午連假天氣出爐！這天鋒面靠近　「1時段」降雨機率增

▲梅雨鋒面遠離，各地可見陽光。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

梅雨鋒面遠離，今日各地天氣穩定溫暖，午後山區多雲有局部短暫陣雨機會，下週二鋒面靠近北部海面，各地午後熱對流旺盛，午後陣雨發生機率提高，預計夏季型態的天氣將會持續至端午連假。

臉書粉專天氣風險貼文表示，今天的天氣跟昨天類似，甚至更為晴朗些，午後山區轉多雲並有局部短暫陣雨機會。

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預期北方西風帶活耀的位置更較上週北退外，副熱帶高壓的勢力也將逐漸盤據到臺灣附近，進而使南北氣團交會的位置更較上週往北調整，因此預估接下來鋒面普遍會徘徊在東海上(偏浙江沿海一帶)，與臺灣保持著一定的距離。

臺灣將持續為西南風環境，轉為類似夏季型的天氣，氣溫普遍會較炎熱外，降雨型態以午後熱對流發展為主並大多侷限在山區，而迎風面的中南部早晚配合著海陸風轉換，沿海地區多少也都有短暫陣雨機會，通常以晨間較明顯，但這種雨勢不會太大，其他時間天氣都還算是穩定。

▲今日午後山區降雨機率較高。（圖／記者李毓康攝）

而下週二要注意由於鋒面將稍稍擺盪到北部外海面來，因此北臺灣雲量有些增多外，大氣不穩定亦會提高，間接導致各地午後發展的熱對流將會更為旺盛，且也有機會擴展至平地影響。

下週氣溫將較悶熱，北臺灣高溫30度以上，南臺灣高溫更是可達35度。到下週末則是要另外觀察西南季風的強度，若仍是較明顯往臺灣附近增強，那迎風面中南部的陣雨情況可能就更不只局限於午後了。