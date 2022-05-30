有症狀快篩卻陰性怎辦？台大醫教一招「雙挖採檢」　敏感近90％

▲有民眾出現症狀，快篩卻又是陰性。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

本土疫情持續延燒，台灣的新冠確診者愈來愈多，但若有症狀、快篩又陰性該怎麼辦？對此，哈佛大學流行病學博士、台大醫院智慧醫療中心副主任李建璋表示，透過「2邊一起挖」的方式，一支快篩採檢鼻咽、一支採檢扁桃腺，敏感度可以進步到88.1％。

李建璋表示，他的學弟、長庚放射科醫師陳煥武確診，Ct值15，病毒量相當大，但6次快篩都陰性，引起廣泛討論，可見這種狀況並非單一經驗。

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李建璋試著計算手邊的核酸檢測報告通報值，他處理的15名病患當中，有13名患者Ct值小時20，比率高達90％，意味著大部分使用快篩確診的患者，都是在病毒量高的疾病後期才確診，而「47％死亡患者在確診後3天內死亡」這項數據，也部分反映了這項事實。

▼李建璋建議，可以採檢鼻子與喉嚨，增加快篩靈敏度。（圖／翻攝臉書／李建璋）



李建璋說，這次Omicron的一大特色是先攻擊喉嚨，許多患者告知「喉嚨像刀割」一樣疼痛，主訴流鼻涕的症狀不多，因此若從鼻子採檢，可能沒有採撿到病毒最多的地方，若從喉嚨、前鼻腔一起採檢，就有可能提升採撿到病毒抗原的機會。

不過，李建璋提到，這個想法並非當初快篩廠商提交食藥署的數據，是否真的能夠提升快篩敏感度，還有待臨床實驗。值得慶幸的是，李建璋連續多天找了文獻，發現加拿大有間大學一月發表了研究，顯示喉嚨與鼻子「一起挖」，可以有效提升快篩的陽性檢出率，而研究中使用的快篩，是在台灣超商很容易取得的「Abbott Panbio」快篩。

李建璋指出，若只有採取鼻子的檢體，敏感度只有68.4％，但若使用一支棉棒，分別挖喉嚨與鼻子，敏感度可進步道81.6％，若使用2支棉棒，鼻子、喉嚨分開挖，做2次快篩，敏感度更可以進步到88.1％，但要注意的是，必須挖到扁桃腺，而非只有唾液，「只有唾液不夠精準。」

李建璋說明，這項研究收集了1,400多人，有不錯的研究品質、可信度很高，方法雖然簡單，卻對提升正確度有顯著的效果，值得推廣。

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