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網傳「台南車站恐怖群聚確診4000人」假新聞　警證實：疑認知作戰

▲台南市警局指出，網傳「台南車站確診4000人」，除經證實為不實訊息，並查出疑似係由境外勢力惡意操控機器人帳號進行「認知作戰」，請民眾勿信勿轉傳，警方將追查究辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警局證實，網傳「台南車站確診4000人」為不實訊息，疑似境外勢力惡意操控機器人帳號認知作戰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

網傳「台南車站確診4000人」，經台南市衛生局確認為不實訊息後，台南市警局深入追查，發現疑似係由境外勢力惡意操控機器人帳號進行「認知作戰」，請民眾勿信勿轉傳，警方將追查究辦。

▲台南市警局指出，網傳「台南車站確診4000人」，除經證實為不實訊息，並查出疑似係由境外勢力惡意操控機器人帳號進行「認知作戰」，請民眾勿信勿轉傳，警方將追查究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局指出，本案經查係由推特（Twitter）帳號ID「北城浪子」，於4月2日下午5時17分許發表假訊息文章，後續再由「過分天真」粉絲專頁於同日下午5時48分於臉書截圖發表相同內容文章。相同模式，推特帳號ID「潯川」亦在4月2日發表類似內容文章，並由「浮淺Superficial」粉絲專頁於同日下午5時45分於臉書截圖發表相同文章，經查兩粉絲專頁文章後續均由400多名網友陸續轉發至其他公開社團。

警方調查，2個粉絲專頁均在2022年2月4日成立，迄今僅數十名民眾追蹤，且文章多為立場鮮明且固定週期時間發布，顯係非正常粉絲專頁，另查後續分享之網友行為模式，均為增加標註惡意攻擊或消遣當前政府文字後，轉發至公開社團，且部分網友帳號資訊包含大陸簡體字元或外國語言文字，顯非正常網友分享行為，疑似係由境外勢力惡意操控機器人帳號進行認知作戰。

▲台南市警局指出，網傳「台南車站確診4000人」，除經證實為不實訊息，並查出疑似係由境外勢力惡意操控機器人帳號進行「認知作戰」，請民眾勿信勿轉傳，警方將追查究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局查其模式與過往「內容農場」散布不實訊息案例手法相同，南警已與刑事局共組專案小組，並掌握特定散布不實訊息的來源粉絲專頁，未來將持續追查並蒐集此類資訊的來源方向，如發現違法事證，將依法究辦，提醒民眾切勿轉傳內容不實之農場文章，以免觸法。

台南市警局呼籲，疫情期間應齊心抗疫，值此全民防疫戒備期間，民眾從通訊軟體、社群媒體上接收的訊息未必是真實，接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法，民眾可透過加入衛生福利部、疾病管制署-1922 防疫達人臉書專頁或疾管家 Line 官方帳號（Line ID：＠taiwancdc）查證最新疫情資訊。

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