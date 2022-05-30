癱瘓母遭推下陽台亡　孝子照顧逾20年嘆「想一起解脫」

記者黃翊婷／綜合報導

屏東54歲許姓男子長期照顧癱瘓母親（79歲），近日母子倆雙雙確診，病痛導致難以入眠，27日他一時控制不住情緒，竟將母親從2樓陽台推下，隨後跟著墜樓，導致1死1傷。許男獲救後向警方坦言，之所以這麼做是希望求個解脫，訊後被依照殺害直系血親尊親屬罪嫌送辦。

▲許男承認是他將母親推下樓。（圖／記者陳坤福翻攝，下同）

許男在家中排行第四，但因為另外4名兄弟姊妹已有3人過世，只剩下他和二哥，平時主要由他負責照顧中風癱瘓的張姓母親，有空時也會外出打零工補貼家用；然而，近日他與母親相繼染疫，晚上都睡不好，壓力很大，27日一時控制不情緒，將母親從2樓陽台推下，隨後自己也跟著墜樓。

東港警分局東濱派出所長蘇俊德表示，警方是在27日下午3時許接獲報案，派員到現場一看，發現母子倆躺在地上，立即通知救護車將他們送醫，無奈張母經安泰醫院搶救仍因傷重宣告不治，許男則受有腳部外傷，並沒有生命危險。

蘇俊德提到，許男事後坦承是他將母親推下樓，因為受不了長期照護母親的壓力，加上雙雙染疫，為了替兩人求得解脫，才會將母親推下樓，自己再跳樓輕生。許男訊後被依照殺害直系血親尊親屬罪嫌送辦，因為沒錢繳納5萬元的交保費用，他在28日被屏東地院裁定收押。

▲許男和母親被發現雙雙倒在住家樓下的街道上。

據了解，許男一家曾在2020年11月間向長照中心申請居家服務，但25日許男打電話告知照服員「媽媽身體不舒服」，請對方不用到家服務，後來母子倆快篩陽性，雙雙確診，經醫師評估無須住院，沒想到就在居家照護期間發生墜樓事件。

附近鄰居得知這個消息都感到很難過，並透露，許男其實很孝順，照顧母親長達20多年，但他不好意思向外界求助，大家也不知道該如何幫忙，最終竟演變成這樣的人倫悲劇。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995