狂吼「打假球」挨告後搞神隱　警等他一下午：報請檢察官拘提

記者白珈陽／台中報導

中信兄弟昨晚在主場迎戰味全龍以9比3獲勝，過程中出現一個小插曲，一名李姓男球迷於球賽尾聲在場邊高喊「打假球」，還與其他球迷嗆聲，遭保全帶離。賽後聯盟及球團對李男提告妨害名譽，警方原定今日通知李男到案說明，未料等了一個下午卻遲遲未出現，警方後續將報請檢察官傳喚、拘提李男。

▲李男今日神隱未到案。（圖／民眾提供）

據查，昨晚8時許球賽進行到7局下半，當時比數為中信兄弟9分、味全龍3分，51歲的李姓男子突於觀眾席朝球場大喊「打假球」，經警方到場處理，李男仍與其他球迷起爭執，嗆聲「我看球已30年，看球的時候你都還沒出生」，球迷也回嗆「啊不就很棒？」，隨後李男又向警方稱「我覺得是打假球！」

警方抄錄李男資料時，李男迅速報上自己姓名，並大聲地說「行不改名、坐不改姓！」，隨後警方偕同工作人員將李男帶離球場。

賽後，聯盟及球團決定對李男提告，起初李男仍態度強硬，警方也依法通知他到案說明，原定於今日下午到案，未料過了一整個下午，李男卻始終不見人影，相較他前一日在球場邊強勢的模樣，今天的作風可謂遜色不少。

針對昨日發生的事件，中華職棒大聯盟會長蔡其昌昨晚也在臉書表示，中華職棒珍惜每一位球迷，每個球迷都是寶，但造謠抹黑的人，「我們不需要，花錢也不代表你是老大！」，聯盟將針會對該名觀眾報案提告，同時該名觀眾將永久不得進場。