8歲女童看牙！診所醫師「3把鉗子硬拔」慘了：把恆牙當成乳牙

▲牙醫竟錯把一名小女孩的恆牙當成乳牙拔出。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸山東一名媽媽帶著女兒前往一間牙醫診所看診，沒想到牙醫竟錯把其女兒的恒牙當成乳牙拔出，讓該名媽媽氣炸，且經調查發現，該名牙醫師不具備獨立執業資格，將進行依法查處。

綜合陸媒報導，山東臨沂蘭山區馮女士8日下午帶著女兒前往輝東口腔門診部檢查牙齒，馬姓診斷後告知馮女，女兒的下側門牙長出了一顆小恆牙，但因為被前面的乳牙擋住，所以必須把乳牙拔掉，以免影響恆牙生長；隨後馮女同意「拔除乳牙」，沒想到在拔除過程中，馬醫師不斷喊「這乳牙怎麼這麼難拔」，甚至還換了3把鉗子，最後找來另外一名男醫師，才終於把牙齒拔出。

▲牙醫師隱瞞失誤導致延誤治療時機無法植回。（示意圖／翻攝微博）

牙齒拔出後，馮女發覺牙齒非常大顆、牙根也很長，感覺不對勁，事後諮詢相關知識的朋友，才得知女兒被拔掉的牙齒竟是恆牙，讓她氣炸，向診所反應、要求賠償，但雙方仍未達成共識。

事後馮女打給當地的衛生健康委員會，後來診所才承認是門診部馬姓醫師的問題，願意賠償1.8萬元人民幣（約新台幣7萬8703元）的後期植牙費用，且經經調查發現，該名牙醫師不具備獨立執業資格，將進行依法查處。

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