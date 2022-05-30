　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

8歲女童看牙！診所醫師「3把鉗子硬拔」慘了：把恆牙當成乳牙

▲▼拔牙。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲牙醫竟錯把一名小女孩的恆牙當成乳牙拔出。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸山東一名媽媽帶著女兒前往一間牙醫診所看診，沒想到牙醫竟錯把其女兒的恒牙當成乳牙拔出，讓該名媽媽氣炸，且經調查發現，該名牙醫師不具備獨立執業資格，將進行依法查處。

綜合陸媒報導，山東臨沂蘭山區馮女士8日下午帶著女兒前往輝東口腔門診部檢查牙齒，馬姓診斷後告知馮女，女兒的下側門牙長出了一顆小恆牙，但因為被前面的乳牙擋住，所以必須把乳牙拔掉，以免影響恆牙生長；隨後馮女同意「拔除乳牙」，沒想到在拔除過程中，馬醫師不斷喊「這乳牙怎麼這麼難拔」，甚至還換了3把鉗子，最後找來另外一名男醫師，才終於把牙齒拔出。

牙醫竟錯把其女兒的恒牙當成乳牙拔出。（示意圖／翻攝微博）

▲牙醫師隱瞞失誤導致延誤治療時機無法植回。（示意圖／翻攝微博）

牙齒拔出後，馮女發覺牙齒非常大顆、牙根也很長，感覺不對勁，事後諮詢相關知識的朋友，才得知女兒被拔掉的牙齒竟是恆牙，讓她氣炸，向診所反應、要求賠償，但雙方仍未達成共識。

事後馮女打給當地的衛生健康委員會，後來診所才承認是門診部馬姓醫師的問題，願意賠償1.8萬元人民幣（約新台幣7萬8703元）的後期植牙費用，且經經調查發現，該名牙醫師不具備獨立執業資格，將進行依法查處。

延伸閱讀
「徐睿知爸爸」演完《Voice 4》發現罹患食道癌　今早不敵病魔逝世
休傑克曼9年前發現鼻子上有紅點　檢查竟是「皮膚癌」7度復發
他發現長輩藏「妓女執照」嚇壞　網拿民國5年版：要一起驗DNA嗎？

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

ET快訊
快訊／台南70年老店「宣布歇業」　網大喊不捨
快訊／國民黨徵召徐志榮參選苗栗縣長　劉政鴻任競選總幹事
確診喉嚨痛吃不下　她狂嗑「1包神級零食」：超商就有賣！
他在郵局存505萬放37年0利息！中華郵政打臉回應了
快訊／大雷雨轟4縣市！暴雨示警區域出爐
大S遭汪小菲爆料「用禁藥」！經紀人還原「100萬」始末
明天雨最多！鋒面逼近「1時段」雨最猛
快訊／情侶被洪水沖走！　男爬上岸報案：女友失聯
快訊／汪小菲不忍了！爆大S吃禁藥　每月花他100萬
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

8歲女童看牙！診所醫師「3把鉗子硬拔」慘了：把恆牙當成乳牙

習近平會見李家超：中央對你充分肯定，也充分信任

柬埔寨重申「台灣是中國的一個省」　陸外交部：高度贊賞

解放軍殲16與俄戰機「中俄首同框」　陸專家：下次可能是殲20

李家超赴京接受任命　李克強：鞏固提升香港國際金融、航運、貿易地位

打臉澳洲「不是誰的後花園」　斐濟總統會見王毅：堅持一中政策

河南信陽出現八足吸血蟲奪老翁命　另3人同為逝世者淨身更衣也病逝

河南敲定「常態化核酸檢測」政府買單　粗估一年花費2580億元

53度茅台冰淇淋開賣一盒283元　線上首批4萬個1小時內賣光

給媽媽買「罌粟籽」麵包　陸教科書內文又嚴重出包

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

8歲女童看牙！診所醫師「3把鉗子硬拔」慘了：把恆牙當成乳牙

習近平會見李家超：中央對你充分肯定，也充分信任

柬埔寨重申「台灣是中國的一個省」　陸外交部：高度贊賞

解放軍殲16與俄戰機「中俄首同框」　陸專家：下次可能是殲20

李家超赴京接受任命　李克強：鞏固提升香港國際金融、航運、貿易地位

打臉澳洲「不是誰的後花園」　斐濟總統會見王毅：堅持一中政策

河南信陽出現八足吸血蟲奪老翁命　另3人同為逝世者淨身更衣也病逝

河南敲定「常態化核酸檢測」政府買單　粗估一年花費2580億元

53度茅台冰淇淋開賣一盒283元　線上首批4萬個1小時內賣光

給媽媽買「罌粟籽」麵包　陸教科書內文又嚴重出包

退休女房仲遭騙130萬　詐團隔4天又來要100萬！20歲車手栽了

面膜尺寸超怪！她一張「退貨照」全場笑翻　內行揭真實用法

快訊／又一老店歇業！台南70年「松仔腳燒烤」說再見　網大喊不捨

「綁架孩子生命為政治利益」　顏若芳：國民黨真的很噁心

快訊／國民黨徵召徐志榮參選苗栗縣長　劉政鴻擔任競選總幹事

驚悚片！女騎士遭追撞噴飛翻滾...無人機車衝數十米撞護欄

8歲女童看牙！診所醫師「3把鉗子硬拔」慘了：把恆牙當成乳牙

挖掘璞玉！2022台灣未來之星棒球邀請賽6月開戰

印度男星「座車遭掃射」爆血亡　警全推給幫派！粉絲怒炸：不單純

股匯雙漲！新台幣強彈2.06角　匯銀主管揭4大主因

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

大陸熱門新聞

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

女神開願望清單「實現就嫁給你」　他貸132萬半年慘被甩

女鞋宣傳照遭批影射女性陰部！　網正反激戰

上海白蟻大爆發密集恐懼慎入 民眾狂Call求助電話「一整晚沒停過」

神秘富二代2.2億買股內線交易　辯：全憑感覺進場

麥當勞幫「26歲小朋友」辦慶生會 1.5小時圓夢金額曝光

老師上課忘關「投屏」女友發豔照求親親　學生尷尬忍笑「舉手破防」

小學課本畫風詭異　陸教育部責令全部重畫

「已使用10年」陸教科書插圖惹議 總顧問被起底是「書籍設計泰斗」

給媽媽買「罌粟籽」麵包

53度茅台冰淇淋開賣一盒283元 線上首批4萬個1小時內賣光

兒子沒錢付聘金！單親辣媽出手：把女方爸拿下

河南信陽出現八足吸血蟲奪老翁命 另3人同為逝世者淨身更衣也病逝

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

villa強抱吊床上吻胸亂摸　色男遭2女私刑暴打

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

AV導演半夜收「美腿女星自薦」

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

存505萬！媽放37年「全領出來」金額驚呆

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

家長群曝「兒童打BNT」狀況　她見1幕傻了

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

今增109死！　本土+60042

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

鄭欣宜「今天35歲了」正式繼承亡母2.3億遺產

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面