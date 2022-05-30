本周有特價？美式賣場推車「熱門2物」現端倪！網認證：CP值炸裂

▲會員最期待更新每期的會員護照，眾人紛紛分享推坑CP值高的必買清單，網友還提醒「除了護照特價品，賣場隱藏優惠也不要錯過，要好康道相報」！（圖／民眾提供，請勿翻攝，下同）

消費中心／綜合報導

美式賣場物美價廉不時推出折扣活動，會員最期待更新每期的會員護照，其中折扣商品好幾種，有網友在社群問「這一期會員DM的特價商品，大家推薦買什麼？」眾人紛紛分享推坑CP值高的必買清單，原味高鈣起司球、不沾深煎鍋、洗衣精、慢跑鞋便宜很多，這幾樣用過差很大一定要趁特價的時候囤起來，網友還提醒「除了護照特價品，賣場隱藏優惠也不要錯過，要好康道相報」、「好用的東西特價都會被搶光，平日趕快補貨，避開人潮」。

▲好市多社團好評爆棚多的FAIRY洗碗精竟然悄悄於5/30～6/5推出限時隱藏特價，降了60元。

本日直擊賣場觀察買氣，發現好市多社團好評爆棚多的FAIRY洗碗精竟然悄悄於5/30～6/5推出限時隱藏特價，降了60元，網友說「這我最愛的洗碗精，還好看到網友分享有特價」，「原本就已經很俗了還特價真的買爆了」，來自歐洲的熱銷品牌FAIRY是通過英國皇室認證的洗碗精， 0色素、0香精，主打敏感肌膚也適用的溫和配方，超強起泡力輕鬆深層洗淨油汙，網友分享「清洗過程不咬手，洗起來更安心」，仔細爬文發現洗淨效果更受網友盛讚「超難洗的塑膠盤，只要一點點就能洗乾淨，洗前洗後超驚人」、「被Fairy威名所震而好奇購入，能將氣炸鍋一次就洗得澀澀發響，手也完全不會過敏」、「一點點就很多泡泡了，用量很省」，「很多人都說這個好用欸」，「阿姨說特價只到禮拜天，立馬搬一箱」。

▲網友分享「被Fairy威名所震而好奇購入，能將氣炸鍋一次就洗得澀澀發響，手也完全不會過敏」。

吃的、用的怎麼便宜怎麼買！本日賣場中發現有許多會員搶搬護照公布特價的汰漬TIDE OXI亮白護色洗衣精，限時5/30～6/9折130元！現場很多人一次扛走兩瓶，民眾分享「小孩運動服的髒污都洗得乾乾淨淨，便宜130元的特價當然要多買幾瓶」！社團內也超多網友大推「上次衣服沾到醬油洗完完全沒痕跡，洗前洗後差很大」，「白色洗得超乾淨」。汰漬是美國熱銷NO1*的洗衣品牌，每每推出特價常常有銷售一空的狀況，所以網友都會第一時間下手；TIDE OXI亮白護色洗衣精添加OXI能量配方，以更濃縮節省的高效低泡沫配方和活氧配方，添加獨家酵素成分，一次深入污漬底層，洗去常見的汗漬、食物醬汁、油脂、灰塵污垢等100種汙漬，依照瓶裝指示用量即可達到亮白衣服效果，網友「護色效果也很好，洗完衣服不會褪色」。

▲▼汰漬TIDE OXI亮白護色洗衣精，限時5/30～6/9折130元。

行家都知道美式賣場賣的海倫仙度絲與市售一般海倫仙度絲不同，從外包裝就可以發現端倪，美式賣場的海倫仙度絲是歐洲進口，具有歐洲、英國健康聯盟雙認證標章，經過90%皮膚科專家臨床證明，可去屑去油並含頭皮養護升級配方，在炎炎夏日可去油止癢，即使是因為壓力大而造成的頭皮問題也能修護。不少從國外長住回台的網友分享「國外就是賣這款」、「頭皮屑的狀況有減少，頭髮洗起來真的有比較柔順」，網友發現下期會員護照預告6/6～6/16限時特價省60元喊「一定要買到」，一猶豫沒下手沒幾天就變回原價超捶心肝。

▲下期會員護照預告歐洲進口的海倫仙度絲6/6～6/16限時特價省60元。

想搶美式賣場獨賣好貨又怕人擠人，網友教戰「用Google事先查一下人潮的即時狀況，第一天就去買，避開週五到週日」、「其實蠻多時段沒什麼人車，可以避開人潮」，事先筆記必買清單，到了現場即可快狠準補好補滿！

▲事先筆記必買清單，到了現場即可快狠準補好補滿！

好市多線上購物也有特價

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5/30～6/9 每組折130元

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5/30～6/5 每組折60元

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6/6～6/16 每組折60元

*據Nielsen 2020.9~2021.9市調資料，Tide在美國洗衣精市場中市佔率最高。

