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台北東區逛街遭「隨機攻擊」警員未到場　分局認違失將懲處

▲王姓民眾26日徒步台北市東區卻遭人攻擊受傷，警方獲報展開調查。（圖／記者張君豪翻攝）

▲王姓民眾26日徒步台北市東區卻遭人攻擊受傷，警方獲報展開調查。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

有民眾投訴26日晚間18時左右，他在忠孝東路4段181巷與敦化南路一段161巷口突然遭到陌生男子當街從後方攻擊，結果造成額頭、身體多處擦傷。歹徒攻擊路過民眾，並拉扯民眾背包，造成手機和雨傘被丟在路旁，王姓民眾事後到轄區大安警分局敦化南路派出所報案，警方已調閱監視器展開追查。

由於被害人指稱，當時遭陌生人從後方攻擊毆打，過程中歹徒還拉扯他的後背包、丟棄雨傘和手機，案情十分詭異。警方雖然接獲民眾報案並依規定受理，但大安警分局督察組也接獲被害人檢舉，認為受理警員未依規定派警力到場勘查，過程未依「110受理報案派遣警力原則」督察人員認定處理警員有疏失，將依規定懲處相關人員違失責任。

敦南所警方表示，目前擴大調閱監視器已經鎖定涉案人身分，警方有信心在近期內破案，目前正蒐集相關犯罪跡證，現已全力緝捕惡意傷人的歹徒到案說明。警方也貞針對轄區易滋事處所、路段，強力實施檢盤查巡守勤務作為，對於酒醉鬧事、聚眾鬥毆等不法情事，必定依法嚴辦，絕不寬貸！

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