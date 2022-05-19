獨／「台灣淫賊」逃22年關鍵曝　連母親告別式也冷血未看一眼

▲警方追捕500萬現金竊嫌，卻意外逮回犯下至少9起性侵害案的台灣淫賊涂明朗。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市大安區驚傳重大竊案，一名家住大安區和平東路的富商一周前到銀行提領約500多萬元現金返家遭竊，警方追查多日在19日凌晨3時逮捕涉案竊賊涂明朗（60歲）， 但警方追查期間採得涂嫌DNA樣本送重大刑案犯嫌資料庫比對，不僅鎖定涂男身分、更查出他涉及台北市、高雄市等地至少9件加重性侵害及12件重大竊盜案件，涂嫌現已到案，警方將持續追查他是否涉及更多重案。

據了解，警方調查分析及比對DNA、重大刑案犯嫌資料庫及冷案檔案，初步清查涂明朗至少涉及包含台北市大安、中山、中正、士林區已及高雄市多達9件的入屋性侵害案件，犯案手法都是涂嫌闖空門後發現有女住戶在家、便持刀威逼性侵，手段冷血另人驚恐。

但為何涂嫌在22年間犯下12起加重竊盜、性侵害案件均未落網？原來涂嫌是犯罪學領域中，少數信奉「孤狼式」犯案的實踐者，涂嫌犯案前後均不與外界聯絡，也不跟家人親友接觸，他慎重到連手機都不申辦，平日勘查犯案地點多以騎單車、步行方式，累了就以公園、廢棄建案、廢墟為家，讓警方苦心建置的監視器與科技偵查網絡無法發揮明顯作用。

▲警方追捕500萬現金竊嫌，卻意外逮回犯下至少9起性侵害案件的台灣淫賊涂明朗。（圖／記者張君豪翻攝）

涂嫌到底有多「孤狼」？從被捕後不慎跌倒頭破血流，警方逮捕過程他未發一語出言請求幫助，面對警方偵訊也全程行使緘默權不說話；據了解，警方側面進行家戶訪查，這才發現涂嫌母親在2018年過世時，涂嫌連母親命危、臨終最後一面及告別式都未現身，至今讓家中長輩忿忿不平，也因此他行蹤飄忽不定讓警方難以掌握。

所幸這次大安警方監控嚴密，13日晚間派員盯哨，發現彭嫌現身宜蘭礁溪鄉一帶，警方鎖定他丟棄現場的腳踏車進行嚴密的微物跡證採取作業，總算採取到有效的DNA樣本，經緊急送往刑事局鑑識中心比對後，勾稽出竊嫌身分就是涂明朗，並牽扯出多件持刀性侵的多年冷案，警方私下感嘆「法網恢恢、說的就是像涂嫌苦心積慮逃避追查，但最後仍須面臨法律制裁的這種案例」。

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