大學生看過來！青年職場新體驗提供「650個薪資38K機會」

▲教育部的青年職場新體驗，提供650個薪資38K機會，即起開放報名。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

大學生注意了！不少大學生可能正在找暑假打工機會，教育部今（28日）宣布，將提供青年在暑假深入社區產業、社會公益非營利組織體驗職場機會，今年共提供650個特色職缺，還可賺取3萬8250元薪資，遍及全台各地303家非營利組織，報名自即日起至6月16日止，歡迎至「RICH職場體驗網」投遞履歷，各職缺進用到合適人選即下架，請把握能夠豐富暑假、賺取薪資，又可獲得與眾不同經驗的機會。

為協助在學青年及早規劃職涯，教育部青年發展署辦理「青年暑期社區職場體驗計畫」，教育部表示，這些職缺包括社區工藝產品研發、導覽解說員、多媒體行銷企劃、環教保育、攝影剪輯等，體驗時間為7月4日至8月17日，共1.5個月，提供3萬8250元薪資，體驗過程均有專人指導，教育部也會適時提供關懷協助。歡迎35歲以下大專以上在學青年把握機會踴躍投遞履歷，若有計畫相關疑問，也歡迎撥打免付費專線0800-885-881詢問。

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110年暑假，「苗栗縣苑裡鎮山腳社區發展協會」透過計畫進用3名學生，來自實踐大學工業產品設計系的賴憲澤，與聯合大學工業設計學系謝昀諺，主要協助藺編產業的改良和設計，2人運用在校所學設計專長，為協會製作專屬的藺草材料包與藺編產品保養卡。

▲▼謝昀諺（上）利用車縫機打造新產品隔尿墊，賴憲澤（下）在設計產品前學習藺編基礎技法。（圖／教育部提供）



教育部部表示，兩人在學習裁縫和編織技巧後，設計出一款專為嬰兒打造的「隔尿墊」，更為協會帶來新的產品線，2人也藉由這次體驗，除了獲得滿滿成就感，也發覺自身對社區產業及傳統文化的熱忱，期望未來能夠從事相關的工作。

而來自逢甲大學企業管理學系的陳蘋，則是協助品牌行銷與藺編商品規劃調查，在督導及工作夥伴激盪下，藉由問卷掌握品牌行銷資源及需求，並透過社群經營，向更多人推廣藺編產業，陳蘋表示，經由實際的職場體驗後，不僅學習到團隊合作及溝通重要性，也體會到跟不同專業的人工作，可以擴大自己的眼界，學習到更多知識。