　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大學生看過來！青年職場新體驗提供「650個薪資38K機會」

▲▼教育部的青年職場新體驗，提供650個薪資38K機會，即起開放報名。（圖／教育部提供）

▲教育部的青年職場新體驗，提供650個薪資38K機會，即起開放報名。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

大學生注意了！不少大學生可能正在找暑假打工機會，教育部今（28日）宣布，將提供青年在暑假深入社區產業、社會公益非營利組織體驗職場機會，今年共提供650個特色職缺，還可賺取3萬8250元薪資，遍及全台各地303家非營利組織，報名自即日起至6月16日止，歡迎至「RICH職場體驗網」投遞履歷，各職缺進用到合適人選即下架，請把握能夠豐富暑假、賺取薪資，又可獲得與眾不同經驗的機會。

為協助在學青年及早規劃職涯，教育部青年發展署辦理「青年暑期社區職場體驗計畫」，教育部表示，這些職缺包括社區工藝產品研發、導覽解說員、多媒體行銷企劃、環教保育、攝影剪輯等，體驗時間為7月4日至8月17日，共1.5個月，提供3萬8250元薪資，體驗過程均有專人指導，教育部也會適時提供關懷協助。歡迎35歲以下大專以上在學青年把握機會踴躍投遞履歷，若有計畫相關疑問，也歡迎撥打免付費專線0800-885-881詢問。

[廣告]請繼續往下閱讀...

110年暑假，「苗栗縣苑裡鎮山腳社區發展協會」透過計畫進用3名學生，來自實踐大學工業產品設計系的賴憲澤，與聯合大學工業設計學系謝昀諺，主要協助藺編產業的改良和設計，2人運用在校所學設計專長，為協會製作專屬的藺草材料包與藺編產品保養卡。

▲▼教育部的青年職場新體驗，提供650個薪資38K機會，即起開放報名。（圖／教育部提供）

▲▼謝昀諺（上）利用車縫機打造新產品隔尿墊，賴憲澤（下）在設計產品前學習藺編基礎技法。（圖／教育部提供）

▲▼教育部的青年職場新體驗，提供650個薪資38K機會，即起開放報名。（圖／教育部提供）

教育部部表示，兩人在學習裁縫和編織技巧後，設計出一款專為嬰兒打造的「隔尿墊」，更為協會帶來新的產品線，2人也藉由這次體驗，除了獲得滿滿成就感，也發覺自身對社區產業及傳統文化的熱忱，期望未來能夠從事相關的工作。

而來自逢甲大學企業管理學系的陳蘋，則是協助品牌行銷與藺編商品規劃調查，在督導及工作夥伴激盪下，藉由問卷掌握品牌行銷資源及需求，並透過社群經營，向更多人推廣藺編產業，陳蘋表示，經由實際的職場體驗後，不僅學習到團隊合作及溝通重要性，也體會到跟不同專業的人工作，可以擴大自己的眼界，學習到更多知識。

►「安瓶保養」買一送一，不傷荷包養出水煮蛋肌！

ET快訊
天母麥當勞重磅回歸？　當地人「見對面鄰居」笑了
福原愛掰了！「22歲台灣桌球正妹」爆紅　比基尼照辣翻
獨／確診飆　台鐵6月擬第二波減班！假日停駛上看110班
「1品項」回歸好市多熟食區　爆一片歡呼聲：終於等到！
王心凌《愛你》翻紅「記得Rap是他嗎？」　網狂刷YOYOYO
許藍方「沒遇過理想的GG」　陶晶瑩喊話全台男人挑戰
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／降雨豐沛蓄水量大增　青山壩、德基水庫進行調節性排洪

獨／確診飆　台鐵6月擬第二波減班！假日停駛上看110班

「1品項」回歸好市多熟食區　爆一片歡呼聲：終於等到了！

北市5歲↑幼兒疫苗今開打　逾9千人接種「家長陪同不需快篩證明」

確診病人心臟病發　3條心血管梗塞...屏基緊急手術搶命

老媽裝消毒水！帶出門「一噴怪怪的」　他見真相崩潰：有病喔

竹縣+2509！65歲以上確診率逼10%　縣府呼籲儘快施打第三劑

暑假打工看這邊！高市府招募407工讀生　工作1.5個月領4萬

王心凌《愛你》翻紅「記得Rap是他嗎？」　網狂刷YOYOYO有聲音

大學生看過來！青年職場新體驗提供「650個薪資38K機會」

柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

趙小僑安胎天天忍痛「往肚皮打針」　「一天抽3次血」過產檢大魔王關卡

孤輪哥突下車「打空氣拳」　騎士拉轉一聲被狂瞪12秒

柯文哲兒子染疫昏倒　陳佩琪急打119送醫

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

本土+94808暴增126死　中重症個案再創新高！

快訊／降雨豐沛蓄水量大增　青山壩、德基水庫進行調節性排洪

獨／確診飆　台鐵6月擬第二波減班！假日停駛上看110班

「1品項」回歸好市多熟食區　爆一片歡呼聲：終於等到了！

北市5歲↑幼兒疫苗今開打　逾9千人接種「家長陪同不需快篩證明」

確診病人心臟病發　3條心血管梗塞...屏基緊急手術搶命

老媽裝消毒水！帶出門「一噴怪怪的」　他見真相崩潰：有病喔

竹縣+2509！65歲以上確診率逼10%　縣府呼籲儘快施打第三劑

暑假打工看這邊！高市府招募407工讀生　工作1.5個月領4萬

王心凌《愛你》翻紅「記得Rap是他嗎？」　網狂刷YOYOYO有聲音

大學生看過來！青年職場新體驗提供「650個薪資38K機會」

缺錢使怪招...釣魚法偷香油錢　線卡住「以為神明顯靈」嚇到逃跑

「要辦郭彥均，連我一起辦！」　她轟蘇貞昌：國家機器封人民嘴

中華民國是主權獨立國家　黃珊珊：雙城論壇當然繼續辦

天母麥當勞重磅回歸？當地人「見對面鄰居」笑了　地點曝光

美日會談挺台海和平　陸駐日大使：為他人火中取栗只會損人害己

薯條炸爛不要丟！《白Packer》白種元只加3樣食材　妙手救回料理

富豪對決！馬斯克爆料譏諷比爾蓋茲　放空特斯拉數十億美元

快訊／降雨豐沛蓄水量大增　青山壩、德基水庫進行調節性排洪

《請叫我總監》譚松韻OL穿搭好複製！短袖Tee+西裝一樣超個性

朱芯儀熬過17小時乳癌切除手術！　衛斯理苦守全程…3孩跟著長大了

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

生活熱門新聞

接體員大師兄回火葬場支援2周　網友曝光真面目

滷味闆娘怒「太多人外送騙餐

「很多孩子走了」是操作？19個粉專同時發文

雨神終於離開　今明「熱如盛夏」上看34℃

女友胸前刺阿公　他嘿咻見「深情凝視」崩潰

她逛好市多「婆婆堅持要跟」！原因曝光感動萬人

郭董神機被逆轉！宅神「才測Ct值27.7」　PCR結果尷尬了

半夜1:00經過診所　驚見「兒童BNT已在排」

「陳時中1句話」PTT嗨喊日本見：就下週啦

基隆愛三路麥當勞突然宣布「結束營業」

醫：孩子過世不是炒作的理由

北一女生「賣會考筆記」猛賺7百萬　網朝聖驚呆

確診妹結束7天隔離　隔天IG「1張照」炸鍋

嗑完鹹水雞「舌頭刺痛→喉嚨痛」　他3天後快篩陽

更多熱門

相關新聞

國教署長確診　教育部長潘文忠暫無影響

國教署長確診　教育部長潘文忠暫無影響

教育部國民及學前教育署長彭富源確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前症狀不嚴重，暫無影響教育部其他一級主管。

本土生確診總數首破17萬！單日+7199

本土生確診總數首破17萬！單日+7199

專家曝華夏科大傳被接收是擦槍走火

專家曝華夏科大傳被接收是擦槍走火

本土生單日新增8455人！6179所園校停課

本土生單日新增8455人！6179所園校停課

學生輔助教材消費亂象頻傳、教部將納管

學生輔助教材消費亂象頻傳、教部將納管

關鍵字：

青年職場新體驗教育部38K

讀者迴響

熱門新聞

強尼戴普、安珀赫德「延長加賽」

朱芯儀乳癌切除！老公「曝最新病況」哭了：

她被公公性侵　夫嗆：報警就離婚

女星墜河慘死大逆轉！爆「死前被逼賣身拍裸照」

現場「安珀警報」巨響打斷法庭

律師酸安珀赫德：人生代表作

接體員大師兄回火葬場支援2周　網友曝光真面目

兒子沒錢付聘金！單親辣媽出手：把女方爸拿下

滷味闆娘怒「太多人外送騙餐

為何租屋大多「限女」？內行曝背後原因

徐巧芯「違停密錄器」完整對話　這句話後警不開單

陽台見龜屍殼有咒文！他掀開傻眼

「很多孩子走了」是操作？19個粉專同時發文

郭彥均慘了！蘇貞昌斥不實：要查辦

雨神終於離開　今明「熱如盛夏」上看34℃

更多

最夯影音

更多
柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤

柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤
安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面