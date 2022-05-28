趙少康聲援郭彥均　嗆聲蘇貞昌、蔡英文「死幾個孩子才叫多？」

▲趙少康 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

藝人郭彥均25日發臉書文為醫護打氣，但他分享與醫護友人的對話截圖，出現「看到這多孩子 就這樣走」，引發諸多網友質疑真實性，行政院長蘇貞昌更指這是不實謠言，目前刑事局不排除約談郭到案說明。對此，中廣董事長趙少康表示，對每個父母來說，死一個孩子都太多，請蘇貞昌跟總統蔡英文說清楚，在你們這些大官眼中，死幾個孩子才叫多？

針對郭彥均的臉書文，蘇貞昌29日回應，這種不實謠言，內容相近類似，相近團體有很明顯操作痕跡，非常不宜，也對辛苦的防疫工作非常不尊重，引起社會恐慌，大可不必，會加以究責查辦，也希望國人不要相信假訊息及亂傳未經查證的訊息。而刑事局隨後表示將會主動追查，不排除約談郭彥均到案說明。衛福部長陳時中則表示，「不實炒作不應該」，同時藉此事宣導，勿隨意散布不實謠言，否則將依法開罰最高300萬元。

對此，趙少康反問，這是不實謠言？蘇貞昌對最近台灣慘況的理解真是讓人不可置信，就好像跟普羅大眾是生存在平行空間？他表示，郭彥均公布跟醫護友人的對話，除了挺醫護，也對國內陸續有小朋友死於新冠肺炎，感到痛心，這是實話，疫情大爆發以來，台灣已經有10名兒童染疫不治，最小的才1歲，來不及長大的孩子還弄不清楚世界到底發生什麼事，就離開爸爸媽媽。「目前還有18名重症兒童，正在跟死神搏鬥，這些孩子的父母，世界幾乎崩裂，現在該有多心痛？」

趙少康說，請蘇貞昌跟蔡英文說清楚，在你們這些大官眼中，死幾個孩子才叫多？才不是假消息？我們才能開始感到悲痛？他要告訴蘇貞昌，對每個父母來說，死一個孩子都太多，都會是一生難以抹滅的懊悔跟傷痛。

趙少康日昨批評，這個政府先利用塔綠班散播「出征病毒」，禁止人民發出不平之鳴，再由大官們出面力挺網軍的胡作非為，讓塔綠班可以繼續肆無忌憚作亂，這個共生結構真是邪惡、可惡至極。

「我還要問問蘇貞昌，如果8個孩子不算多，在大官們的定義中，這幾天每天因為染疫，台灣有上百人不治，這樣是不是也不算多？根據指揮中心統計，從今年1月1號到今天為止，累計已經有1058人死於新冠肺炎，這樣算不算多？」

趙少康也說，與其把心力放在查辦完全屬實的「假消息」，請大官們心繫人民安危，不要讓台灣的致死率高於全球，是民眾最最卑微的要求了。

▼趙少康發文聲援郭彥均。（圖／翻攝趙少康臉書）