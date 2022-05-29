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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「堵得住郭彥均的嘴、堵不住我的！」　蔡英文臉書被灌爆

記者陳俊宏／綜合報導

藝人郭彥均在臉書貼出「這多孩子就這樣走」，讓行政院長蘇貞昌斥責「不實謠言」、會加以究責查辦。對此，許多網友聲援郭，並灌爆總統蔡英文的臉書，「你堵得住一個郭彥均的嘴，你堵不住我的嘴」、「今天你不說話，明天你說不了話」、「這樣會被政府查辦～您好大我好怕！」

郭彥均日前在臉書發了一則貼文，指稱目前醫院狀況堪憂，提醒民眾保持社交距離、好好防疫，也要愛護醫護人員，向醫護加油打氣。不過，因他附上的對話截圖當中，有出現「小孩越來越慘」、「他說他行醫以來最慘的日子」、「看到這（麼）多孩子就這樣走」等話語，因此遭到出征。

▼郭彥均可能被刑事局約談。（圖／資料照／記者林彥君攝）

▲▼ 郭彥均。（圖／記者林彥君攝）

▼郭彥均貼出的對話截圖中，出現「小孩越來越慘」、「他說他行醫以來最慘的日子」、「看到這（麼）多孩子就這樣走」等話語。（圖／翻攝郭彥均臉書）

▲▼郭彥均。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）

蘇貞昌28日表示，近期出現這種不實謠言，內容相近類似，且都有相近團體明顯操作的痕跡，會加以究責查辦，國人不要相信假消息，也不要亂傳未經查證的訊息。

郭彥均因一則貼文遭出征，後續也可能被刑事局約談，讓許多人出面力挺。網友也紛紛在蔡英文的臉書洗版，「你堵得住一個郭彥均的嘴，你堵不住我的嘴」、「今天你不說話，明天你說不了話」、「政府不要恐嚇平民百姓」、「這樣會被政府查辦～您好大我好怕」。

台北市長柯文哲也批評說，蘇院長親自下令調查，將《社維法》、《傳染病防治法》變成箝制人民的工具，這是國家機器對人民的壓迫，「今天不說話、明天說不了話。」

民進黨立委高嘉瑜也發文直言，這幕後有組織的操作，是否刻意製造恐慌值得追查，「但個人的心得、感想或是分享朋友的看法，應該是言論自由保護的範疇！」

▼網友洗版蔡英文臉書。（圖／翻攝蔡英文臉書）

「堵得住郭彥均的嘴、堵不住我的！」　網灌爆蔡英文臉書。（圖／翻攝蔡英文臉書）

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