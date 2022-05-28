民進黨權力核心7月改組　派系佈局搶2024先機

▲民進黨全代會。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨全國黨代表大會將在7月17日登場，屆時將進行黨最高權力核心中常委、中執委選舉，各派系積極佈局，以利取得2024戰略高度。據指出，今年因本土疫情、過度提名等因素，連動牽動各派系配票佈局，也有資深民代推出的黨代表候選人「全軍覆沒」；不過，黨內派系要角分析，因中常會改選需要相互合作，預估「結構穩定變動不大」。

民進黨中常會是黨內權力核心，每2年改選一次，由近600名全國黨代表、當然黨代表們在全代會上投票，產生30名中執委，再由中執委選出10席中常委。適逢總統蔡英文執政滿6年，民進黨即將進入「後蔡英文時代」，改選後的任期內將處理2024總統初選、區域立委和不分區立委提名，各派系從今年5月的黨代表、地方黨部主委改選就積極佈局，爭取有利的位置。

一名現任公職透露，今年受到本土疫情衝擊，加上過度提名，各派系「配票」佈局都大受影響，投票率也不若上次改選，例如一家人原本有4票要投給某位黨代表候選人，結果因為確診全家隔離，通通不能出門投票，就出現有中南部新系立委黨代表「全軍覆沒」，引發地方熱議。

另一方面，過去中常會權力結構多呈現「新蘇聯」5席、「非新蘇」5席的態勢，例如目前新系3席、蘇系1席、綠色友誼連線1席、英系2席、正國會2席、湧言會1席，但今年黨職改選過程中，正國會與英系在多縣市因主委選舉競爭激烈，英系也找上蘇系結成「英蘇聯盟」，未來是否因此牽動各派系配票、合作空間，值得繼續關注。

派系要角分析，從過去選舉經驗來看，各派系在全國黨代表席次或有增減，但因缺乏派系支持的個人不可能獨得近20張黨代表票，最終仍需要派系互相合作，預估中常會「結構穩定變動不大」。他舉例，2020年綠色友誼連線獲得「卓羅」系統支持，正國會則取得英系奧援；今年高雄重要派系幹部、前立委陳啟昱從湧言會轉投正國會，使正國會將有望獨拿2席。

該要角指出，民進黨中常會不表決，讓各派系都有代表是比較好的作法，這樣彼此才能溝通協調，「就算只有0.8席次的實力，人家也不會封殺你」，另一方面，就算新興派系想擴增席次，「要把誰拉下來」也是一個問題，想要幹掉誰、把哪個派系拉下來，也沒什麼意義。