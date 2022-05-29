蘇巧慧親手做「蘇貞昌電火球」香包　將轉送居隔中小朋友

▲民進黨立委蘇巧慧邀請新北市議員張維倩、新北市議員參選人翁震州和彭一書，分享如何用家中不要的衣物，製作兼具永續環保與祝福的「特調香包」。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

在端午佳節前夕，民進黨立委蘇巧慧邀請新北市議員張維倩、新北市議員參選人翁震州和彭一書，分享如何用家中不要的衣物，製作兼具永續環保與祝福的「特調香包」，完成品將委由區公所和里長，轉送給居隔中的小朋友；而蘇巧慧更加碼特製行政院長蘇貞昌「電火球版」香包。

蘇巧慧表示，自己在立委任內，與新北市的中藥商一同努力過非常多的案子，而提到抗疫，中藥商們都很希望透過藥材為防疫工作盡一份力，於是她延伸端午節佩掛香包的習俗，促成這一場活動，希望增添端午氣氛，也讓民眾安心防疫。

張維倩則帶著自己的雙胞胎女兒參與，她認為，永續對孩子們來說非常重要，手作活動若可以結合環境保護，則能讓孩子在寓教於樂中學習，家中的舊布料不只可以再利用，也能透過手作，把愛傳出去，並且學習分享。

新北市議員參選人彭一書則表示，為了製作小孩也喜愛的香包，他特地詢問認識的中藥行兼具防疫、驅蟲和舒壓的帖子。他說，「現在的孩子對於中藥材不太熟識，但透過手作來認識前人所留下的碩果，是對中藥相關產業的一大助力」。

新北市議員參選人翁震州則指出，這個活動的完成品，會委由區公所和里長，轉送給正在居家隔離的小朋友，希望一針一線縫進香包中的心意，成為送暖的「平安符」，而不僅只是避邪驅瘟。

▼民進黨立委蘇巧慧邀請新北市議員張維倩、新北市議員參選人翁震州和彭一書，分享如何用家中不要的衣物，製作兼具永續環保與祝福的「特調香包」。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

