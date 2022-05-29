先打預防針！陳時中：一個月後一定會有過期疫苗「到時不要再追問」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣針對5~11歲兒童開放新冠肺炎疫苗施打，但近期仍有民眾抱怨想打卻打不到。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這兩天一直有跟地方討論疫苗分配，6/3也還會有疫苗進來，會盡快做好調配。另外，之前成人疫苗有大量過期，陳時中今也先對外界「打預防針」直言「一個月後一定會有過期的疫苗，請大家不要追問我有哪些是過期的。」

5~11歲兒童可施打疫苗包括莫德納和BNT，陳時中指出，5~11歲總共可以打疫苗的兒童有142萬8428人，這段時間染疫3個月內不適合施打的5~11歲兒童有15萬6411人，加上已經打過莫德納的有27萬3519人，扣下來這波可以打的人不到100萬，大約是99萬人，早上已經發出77萬，6/3還會到貨33萬，總貨量有110萬人。

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但近期仍出現家長預約不到疫苗施打的問題，陳時中也表示，這兩天一直有跟地方討論，地方也會擔憂疫苗分配，不敢把6月後的往前調，每個人都要有拿到手的分配會安心一點，接下來要進來的疫苗已經運到機場，不知道飛機起飛沒，到貨會盡快做好調配。

不過由於之前成人疫苗有大量過期問題，陳時中也解釋「疫苗儲備量本來就要多於需求量」，因此他也強調「一個月後，請大家不要追問我有哪些是過期的。一定會有過期的疫苗。」而在施打效率上，是否考慮設置兒童大型接種站，他也鬆口表態「會跟地方溝通，便民施打我們會支持。」