WHO考慮猴痘列「國際關注公衛緊急事件」　專家：別重複新冠錯誤

▲世界衛生組織（WHO）正在考慮是否將猴痘列為「國際關注公共衛生緊急事件」。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

全球至少20個國家出現猴痘疫情，世界衛生組織（WHO）正在考慮是否將猴痘列為「國際關注公共衛生緊急事件」，許多專家也呼籲，WHO應盡快採取行動，避免犯下和新冠肺炎疫情爆發同樣的過錯。

根據《路透社》報導，歐美至少20個國家出現原本僅在非洲流行的猴痘病例，知情官員透露，目前WHO正在考慮，是否將猴痘列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），若是能像新冠肺炎、伊波拉病毒一樣，被列為PHEIC，就能有助於加快控制疾病的研究和資金到位。

許多科學家指出，各國政府不該重蹈覆轍，延誤發現病例，導致病毒迅速傳播，犯下和新冠肺炎疫情早期的相同錯誤。儘管猴痘不像新冠病毒一樣具有高度傳染性，但仍須就隔離、治療、接觸者追蹤給予更明確的指導建議。

瑞士新興病毒性疾病研究中心（Geneva Centre for Emerging Viral Diseases）教授埃克爾（Isabelle Eckerle）表示，若猴痘在更多國家流行起來，就等於要面臨另一種可怕的疾病，需要做出許多艱難的決定。WHO公共衛生緊急計畫主任萊恩（Mike Ryan）則說，「這一直都在考慮之中，但（猴痘疫情）還沒有成立緊急委員會。」

▲這個月全球通報超過300起猴痘確診病例，目前尚未出現死亡個案。（圖／路透）



部分專家認為，WHO不太可能做出PHEIC的決定，因為猴痘是一種已知的威脅，全世界都有應對的工具。埃克爾則說，即使不宣布緊急狀態，WHO也應該鼓勵各國採取更協調、更嚴格的隔離措施，她擔心有關病毒相對溫和的說法，可能會導致部分國家的公衛部門輕忽。

這個月全球通報超過300起猴痘確診病例，目前尚未出現死亡個案，WHO認為隨著監測措施加強，可能還會出現更多病例。加拿大薩斯克其萬大學（University of Saskatchewan）病毒學家拉斯穆森（Angela Rasmussen）認為，猴痘雖不同於新冠病毒，但在果斷使用手邊工具應對方面，「我們正在犯相同錯誤。」

感染猴痘的患者目前建議隔離21天，但沒有強制實施，不清楚民眾配合的意願有多高，加上能檢驗猴痘的實驗室量能不夠，可能難以快速發現感染。現在雖無必要大規模接種疫苗，但英國、法國等已經準備替醫護人員和密切接觸者施打。

也有部分專家持相反意見，認為WHO目前的反應是適當的，新加坡國立大學傳染病學教授費雪（Dale Fisher）指出，將猴痘列為PHEIC是不恰當的，「PHEIC是根據傳染性、嚴重程度和國際升級風險具有高度威脅所預備的。」