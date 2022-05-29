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為了脫單不斷交新朋友、跑趴循環！大叔勸女孩「要好好的單身」

耍廢,滑手機,發懶,女子,女生,單身（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲很多女孩為了急著脫單到處抓浮木，大叔勸「請好好的單身」。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pakutaso）

文／大叔

摘自／圓神出版《妳可以乖，但不能不懂男人的壞

常常看著有些人在臉書動態上急著尋找另一半，有意無意的自虧：「情人節快到了，都沒有人陪。」或是：「過年了，有誰要跟我回家？」有的甚至於才剛認識，連交往都說不上，就立刻像抓住浮木般的非卿不嫁，結果嚇跑一堆想要好好享受戀愛美好的直男。

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臉書動態最常出現的就是：「好男人，不是已經結婚了，就是Gay。」於是這些人不斷的參加活動，想要認識新朋友。生活就在跑趴、唱K、聯誼中，不斷循環度過。可是女孩啊！妳浪費了單身生活的美。

妳不知道有多少姐姐羨慕妳說走就走的自由，有多少帶著孩子的媽媽羨慕妳隨興的：「走，喝一杯去！」有多少已婚人妻渴望像妳一樣，滑鼠一滑，機票一訂，人已在曼谷街頭；假一請，人已出現在加拿大滑雪。單身時希望走入家庭，婚後渴望說走就走的自由，這都是人性。

兩種生活大叔都經歷過，也都很喜歡。我想我會很喜歡的原因，應該是我在單身的時候，很努力很認真的把單身活得很好、很瘋狂，甚至是別人說的很糜爛。所以當我進入家庭時，就能夠義無反顧，對單身毫無眷戀，全心投入我的另外一個角色。

單身不是錯，雖然這個社會上若有似無的歧視著單身，甚至連家人、爸媽都會有意無意讓妳感覺單身好像是一種原罪。比較明理的爸媽嘴上比較沒給壓力，可是回家面對鄰居跟三姑六婆就是種人生毀滅。已經盡量少回家了，但年總是要過，於是，過年租個男女朋友回家的行業因此誕生。搞得好像單身就是本身不夠優秀，或者人格上有什麼缺陷，甚至是個性詭異、無法跟人相處，到最後連妳自己都相信自己是個魔鬼。

▲妹子,單身,吃飯（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲大叔勸好好享受單身，一個人吃飯，把兩個人的費用拿來花。（示意圖／翻攝自PAKUTASO）

女孩啊！請好好享受妳的單身生活，在單身的日子裡，是最容易打下經濟基礎的時候，把握這段時間讓自己的經濟沒有疑慮。一個人吃飯，把兩個人的費用拿來花，可以吃好一點；一個人住的房間，隨便妳愛工業風、歐洲風、公主風，愛怎麼布置就怎麼布置；妳的胸罩喜歡丟在桌上，內褲喜歡掛在窗簾上，沒有人會有任何異議；開起車來要怎麼倒車、怎麼停車、怎麼在路邊360度都不會有副駕嘮叨；出國旅行，想要訂五星飯店就訂五星，想要住精品旅店就訂精品，不用考量文青旅店會不會不接12歲以下的小孩，有些飯店6歲以上兒童要加價。

單身的好，真的就是要走入家庭以後才會知道。而走入家庭有小孩又是另一篇樂章，我個人是很喜歡。所以單身的時候，就是要盡情把自己的狀態活得很好。

我的製片同事在30幾歲的時候就擁有一家製片公司，單身美麗、事業有成、個性強勢。通常這樣的女生在台灣，大概有3分之2的男人遇到她會龜縮，再扣掉一些收入沒她高、空有外表不求上進，或是事業有成，但只想找溫柔體貼女生的男人後，她在台灣的選擇應該也不多了。

我很喜歡她在單身時候的樣子，對於打點自己從來不手軟，每次見面都是以最好的姿態出現。對每個人都很熱情親切，很喜歡找我們這些老朋友吃飯。她對於製片公司後場的所有細節跟人員掌控都非常到位。因為單身而事業有成，因為事業有成所以單身，我想應該就是在說這樣的女孩吧！

她的單身不是條件不好，我個人反而覺得她的單身是因為條件真的太好了。吃的好，用的好，人生沒有浪費在無謂、徒勞的脫單上面，喜歡戶外活動，每年兩次長假是她慰勞自己的方式。在千禧年，那個台灣還沒什麼人在衝浪的年代，跟著我們整天往海邊跑，晒得黝黑，豪爽大笑。常笑稱台灣男人不懂得欣賞她的美，而她也厭倦於幫別人照顧兒子、調教老公的戀愛輪迴。於是號稱永久單身是她最好的生活方式。

她每年都有一趟固定的衝浪之旅來犒賞自己的忙碌，2008年的夏天，她依例去了峇里島的庫塔，這次回來整個人都不一樣了。我虧她是談戀愛了嗎？她笑著回答我：「不！是買了個老公。」那年她在庫塔邂逅一個海灘男孩，男孩是從爪哇島到峇里島謀生的，受過良好教育，英文能力蠻好的，但是因為當地討生活不易，所以跟店家合作教衝浪賺錢。

其實教衝浪基本上賺不了什麼大錢，所以大部分海灘男孩都是以跟日本或澳洲遊客伴遊的性質來賺錢。同事跟男孩是在夜店相遇的，經過大半個月的相處，在當地已是半同居狀態。回國後每天網路電話熱線不斷，終於在她每年不斷飛往峇里島相聚，然後不斷了解跟申請後，男孩來到台灣一起生活了。

▲▼星座,愛情,脫單。（圖／翻攝自PAKUTASO）

▲好好單身，當愛情來敲門的時候，妳才不會一身睡衣、睡褲、蓬頭垢面。（示意圖／翻攝自PAKUTASO）

兩人相差13歲，某天一起吃飯，我虧她：「海灘男孩很好用吼？」同事說了一段很好的話，讓我完全從另外一個方向去思考女生的擇偶方式。她說：「我是一個有謀生能力又事業有成的女生，為什麼要讓別人來選擇我，討論我的容貌、年紀、是不是賺得比男生多。我既然可以選擇一個年紀比我小、體格完美、臉龐帥氣，然後很樂意主內，每天幫我整理住處、煮好飯、放好熱水等我回家，把我當女王的男人，為什麼不要？如果台灣男人都可以娶外配，為什麼我不能去帶一個喜歡的男孩回台灣？」

有好一陣子，她跟男孩就過著峇里島和台灣兩地來回居住的日子，也早就把公司交給合夥人去管理了。今年48歲的她，老公35歲，有兩個小孩，一家人早已搬到澳洲定居。這是前幾年我們透過臉書又再次重逢時，得知了她這幾年的近況。

女孩啊，好好過好妳的單身生活吧！如果注定一輩子要單身，把自己活得很漂亮、很精采，不也是另外一種美。很多事情急也沒用，是妳的終究會是妳的，他會在一個適合的時間點跟地點出現，而我們唯一能做的，就是把自己維持在最好的狀態，不管是外表、生理、心理跟心靈，當愛情來敲門的時候，妳才不會一身睡衣、睡褲、蓬頭垢面，不是自己嚇得不敢開門，就是開門嚇走了別人。沒找到對的人之前，請妳要好好的單身。

★本文摘自圓神出版《妳可以乖，但不能不懂男人的壞》，作者大叔，單身時一週有三個凌晨從夜店離開；直到有了女兒之後，180度大轉變，成立粉專「拎杯是大叔啦！」破10萬追蹤，想到女兒的人生，決定把多年的兩性觀察體會，化為一篇篇如雷擊般犀利震撼，卻又句句中的的愛情忠告。

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