成績中等「出社會最可憐」只能淪社畜　釣出一票過來人喊中肯

▲成績中等「出社會最可憐」，只能淪為社畜，釣出一票網友贊同「看著看著就哭了」。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在Dcard表示，現在出社會的新鮮人應該都有經歷過，國中基測及高中學測的PR值時代，他認為成績頂、成績差的人都有各自優勢的地方，反而是成績中等的最可憐「只能淪為社畜」。文章分享後，多數人都同意原PO的看法，有人說「看著看著就哭了」、「今日最中肯的文」。

原PO在Dcard說，現在出社會的新鮮人，應該都經歷過國中基測、高中學測的PR值時代，但不論是基測還是學測，他出社會才發現「成績中等左右的人真的很可悲」。

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他認為，成績頂尖的人出社會後，通常是醫生、律師、會計師、工程師等高知識職業，收入通常都不會太差，努力做幾年後，月薪破10萬元以上都不會太難。

成績差的則會變成技師或業務，甚至是變成黑社會，這一類的人比較懂得社交與經營人際關係，通常當業務都當的很不錯，「現在又流行89文化，開直播賣東西也很賺，甚至做個排氣管技師之類的，年薪破百也不難」。

至於成績中等的，許多都在公司做文書、美工設計這類的一班基層人員，爆肝高工時又低薪，「比讀書比不過會唸書的，比業務技巧，又比不過不會唸書的，只能淪為社會最可憐的社畜」。

▲多數網友認同原PO的看法。（圖／翻攝自dcard）

文章分享後引發網友熱議，有人說「成績中間、個性平淡、家境普通真的最吃虧，什麼都不是最差，但要和別人競爭，也拿不出什麼東西」、「滿認同的，這個時代，不上不下的人真的可憐」、「觀念我同意，但不同意會計師、工程師是好工作」、「同感啊，只能做普通的工作，或拿奴性來換，拿工時來換取機會」。

但也有人持相反看法「看不清自己的位置和能力，又喜歡遵守已經是輸家的遊戲規則，不敢反抗或是跳脫既有框架，當奴隸不是很正常嗎」、「我覺得科系比較重要」、「明明就是家裡有錢就贏了，出生就到達人生終點」、「認真覺得應該是科系問題，很多理組不上不下，年收也百萬起」。

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