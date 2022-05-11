謝師宴「每人繳1650元+強制參加」！她疑惑：大學生錢都哪來

▲網友不解為何一定要參加謝師宴？（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

學期即將進入尾聲，不少畢業生忙著籌備畢展、拍畢業照以及舉辦謝師宴，感謝師長們的指導與照顧，不過，對於要不要參加謝師宴，一直以來都有些爭議。一名網友就表示，自己的謝師宴「要繳1650元還強制參加」，質疑大學生的錢都哪來的，引來大批網友討論。

一名女大生在Dcard以「為什麼現在大學生都這麼有錢？」為題發文，表示班上謝師宴一人要繳交1650元，且強制大家都要到。她透露自己還要2萬多元舉辦畢業成果展，「沒辦還不能畢業」！疑惑「各位大學生錢都打哪來的啊？」類似謝師宴這樣的爭議每年上演，「教育部真的管不了嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發熱烈討論，引許多苦主到場回應，「說真的我在這所學校四年覺得沒學到什麼，有幾個老師是真的很認真教課的，但其他老師上的課都是沒什麼內容，導致現在畢業會覺得“謝什麼師”，還不如自己私下請。」「這問題跟迎新一樣 不去也要繳」、「不合理呀，錢在我手上，難道要硬搶嗎？」「我有些老師甚至沒看過，到底是要謝什麼？」、「遙想以前大學的時候不想去也不想繳錢還被白眼呢呵呵～」、「我那時候也是有被強迫繳費！」

但不少人覺得原PO不該提到「要教育部管」，「就不繳啊 不回訊息神隱，等畢業。」、「不要去也不要繳啊，又不能拿你怎樣，反正畢業也不會再見面。」「這關教育部什麼事？大學生可以自己做決定了，不想去就不要去啊～」、「小朋友喔，這種東西也要教育部管。」「自己可以決定，關教育部屁事？」