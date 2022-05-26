台北101也被打敗！鹿港小7成Google街景瀏覽冠軍　當地人這麼說

▲小7東崎門市，摘下「台灣最多點擊的熱門地點」。（圖／翻攝Google Maps）

記者唐詠絮／彰化報導

臉書粉絲專頁《地圖新鮮事 RiChi》分享，「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，摘下第一名的竟然不是知名景點台北101，而是鹿港彰鹿路5段的「小7東崎門市」，讓不少網友跌破眼鏡。對此附近居民也給了答案，由於此處為秀水、福興、鹿港交界點，「外地人也會以此間超商作為集合或為查詢點啦」。

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▲高雄城中城大火，原址將改為公園。（圖／記者吳世龍攝、高雄市工務局提供）

臉書粉絲專頁《地圖新鮮事 RiChi》分享，前10名依序為「小7東崎門市」；高雄市鹽埕區去年46死41傷的慘劇「城中大廈；「台中火車站」；高雄市鳳山區的「仁惠婦幼醫院；小7「台東大武門市」；苗栗縣「白沙屯拱天宮」，高雄市「第一商業銀行梓本分行」；「桃園火車站」；合歡山「武嶺」，台北101則落到10名外。

▲溪湖百桂食品。（圖／ETtoday資料照）

有網友紛紛朝聖驚呼，「小七應該是車隊集合點」、「笑死，百桂食品也上榜」、「神奇了，車站景點什麼的我可以理解，其他？」「桃園上了2個」、「東崎門市有什麼特別的嗎」。

對此，東琦門市店員也覺得納悶，不知道為何會登上熱搜街景第一名，倒是附近居民則指出，此處為3鄉鎮(秀水、福興及鹿港)交集處，也常看到車隊在此集結，有可能因此成為查詢的主要熱點。而有一名來自外縣市的民眾也說，約好彰化好友要一同去鹿港遊玩，點「東琦門市」絕對錯不了。

▲信眾不畏疫情，白沙屯媽祖進香人數再度創下新高。（圖／記者蔡佩旻攝）