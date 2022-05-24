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能看過去的街景！Google街景歡慶15周年　推三項新功能

▲慶祝街景 15 週年，Google 地圖會推出期間限定的導航車和衣夾人。（圖／Google提供）

▲慶祝街景 15 週年，Google 地圖會推出期間限定的導航車和衣夾人。（圖／Google提供）

記者陳俐穎／綜合報導

Google 街景服務邁入 15 週年，透過街景車、街景背包等日新月異的拍攝工具走遍超過 100 個國家、累積多達 1,700 億張圖像，足以繞地球超過400 圈，依據Google過去一年的數據，台灣與台北分別入列全球十大街景熱搜的國家與城市。

觀察過去一年，2021 年 5 月 1 日到 2022 年 4月 30 日， Google 街景服務的使用數據，「台灣」入列「全球十大熱搜國家」第八名，在亞洲地區，僅次於印尼與日本；而「台北」也位居「全球十大熱搜城市」第八名，雙雙登上世界最多人造訪的榜單。

▲慶祝街景 15 週年，Google 地圖會推出期間限定的導航車和衣夾人。（圖／Google提供）

▲Google 街景服務的發展歷程。（圖／Google提供）

Google表示，街景 15 週年，除了推出三項新的功能和設備，Google 地圖的手機導航模式還可以選用限定十天的街景汽車；在電腦上，衣夾人也會戴帽、拿氣球，一起慶祝街景里程碑。

三項功能包含「街景時光機」能在手機上使用。這項服務於2014年甫推出便引起話題，世界各地的人們能透過街景服務重溫兒時回憶、故鄉今昔演變，甚至意外發現他們逝去親人的身影；如今，大家透過手機，也能隨時隨地回到過去。

此外，Google 街景也將推出新一代的街景相機，將涵蓋街景車所擁有的性能、大小方便運輸，能夠安裝在各種車型上，並搭配最新的攝影系統，面對不同情境與條件都可以達到客製化的效果，像是道路標誌與坑窪等細節皆能補捉，並且能更加頻繁地提供高解析度的影像。

最後，隨著電腦視覺與人工智慧的進步，Google 街景服務已能將數十億的街景影像融合，並創造出沉浸式實景（Immersive View）功能。這項服務讓使用者能在前往目的地之前，先從不同角度欣賞景色，還可透過滑動時間軸的方式觀看不同時間的景色，包含天氣、交通以及當地的繁忙程度。此外，如果想要找間提供美食的餐廳，使用者也能走進店家瞭解氛圍。這項新服務將率先在洛杉磯、紐約、舊金山、倫敦以及東京等城市登場，未來將會陸續拓展到其他地區。

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