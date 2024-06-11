　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賴在朋友家不走　高雄男持美工刀攻擊員警滿地血！遭判7年半

▲小港分局員警遇刺。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲小港分局員警處理糾紛遇刺，噴了一地血。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市去年12月某日凌晨發生一起襲警案件，一名何姓男子向邱姓友人租房，後來邱男不願再讓他居住，雙方引爆口角糾紛，警方獲報到場處理，未料，何男情緒失控，竟持美工刀朝向員警的頸部、手臂攻擊，導致員警當場受傷噴了滿地血，被送往醫院救治後無大礙，何男遭逮依殺人未遂、妨害公務等罪嫌移送、起訴，法院審理後，依殺人未遂罪判處他徒刑7年6月。

全案發生在去年12月4日凌晨3點13分，警方獲報，小港區學府路有民宅發生口角糾紛，巡佐洪豪華、警員趙健雄2人立即到場處理，40歲的何姓男子與41歲邱姓男子是前一份工作關係認識的朋友，何男近期因求職不順利，找上邱姓前同事向他租房，暫住他家中。

警方調查，邱男現經營回收食用廢油工作，於是與何男說好，幫忙工作就免付租金，原以為只是暫住，不過何男卻賴著不走，一住就是3個月，邱男不願再讓他借住，雙方引爆口角。

▲小港分局員警遇刺。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲何姓男子情緒失控，持美工刀刺警。（圖／記者許宥孺翻攝）

未料，警方處理過程中，何姓男子疑情緒失控，竟持自有的美工刀朝向趙姓員警攻擊，導致員警的右手部、臉部、嘴唇等多處撕裂傷，滿地噴血，緊急送往小港醫院救治，所幸無生命危險。

警方立即啟動快打部隊，並通知保大等線上警網到場支援攻堅，最後何姓男子獨自步出門外，警方大喊「手舉起來、不要動」，以優勢警力上前壓制何男，並進行搜身後逮捕，現場查扣到一把行兇用的小型美工刀。警方詢後依殺人未遂及妨害公務等罪移送偵辦。

法院審理時，何男辯稱是一時情緒失控才持美工刀攻擊員警，沒有殺人的意思，律師也辯護稱持美工刀攻擊員警是為了逼退他，並無殺人、致人於死之犯意。

法官根據相關事證認為，何男趁員警毫無防備下，以預藏的美工刀對員警的重要部位使勁攻擊，有殺人之不確定故意，因此依殺人未遂罪判處何男徒刑7年6月，全案可上訴。

ET快訊
快訊／邱丹酒駕毀職棒生涯：對不起，讓大家失望了
快訊／邱丹遭樂天球團開除
快訊／懲處！　海巡署認「2大疏失」
LIVE／陸男直闖淡水河！　海巡署最新說明
快訊／大雷雨轟炸2地　慎防雷擊強風
謝京穎婚禮「嗨跳16蹲」鐵腿　隔天連拍10小時八點檔
踏板塌了！台中工人18樓墜下「爆頭慘死」　同事全程目擊
新冠病例暴增！　疾管署宣布「進入流行期」
獨／在台中！亞洲最大百貨6／30動工　大咖韓星開唱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

暑假出遊「36天連結10次」小女友驗孕棒成鐵證　莽男慘了　

律師男友涉當詐團內鬼！檢座女友竟暗助接案　遭桃檢移送評鑑

快訊／陸快艇直闖淡水河！海巡署認「2大疏失」：將懲處相關人員

賴在朋友家不走　高雄男持美工刀攻擊員警滿地血！遭判7年半

LIVE／陸男開快艇直闖淡水河！海巡署遭疑失職　今召開記者會說明

驚險15秒逃死劫畫面曝光！2警押解通緝犯　下秒警車遭休旅車猛撞

踏板塌了！台中建案工人18樓墜下「爆頭慘死」　同事全程目擊

快訊／陸男開快艇直衝淡水！海巡署被罵爆　下午2：30記者會說明

20歲士兵營區洗澡險沒命　海巡署曝：疑熱水器漏電斷路器故障

雲林轎車自撞翻覆躺路中！挨撞的特斯拉違停慘收紅單

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

交換生重返美國高中給驚喜　友見他突現身驚：你怎在這

aespa Karina曾想當空服員　和惠利「中文對話」超標準！

暑假出遊「36天連結10次」小女友驗孕棒成鐵證　莽男慘了　

律師男友涉當詐團內鬼！檢座女友竟暗助接案　遭桃檢移送評鑑

快訊／陸快艇直闖淡水河！海巡署認「2大疏失」：將懲處相關人員

賴在朋友家不走　高雄男持美工刀攻擊員警滿地血！遭判7年半

LIVE／陸男開快艇直闖淡水河！海巡署遭疑失職　今召開記者會說明

驚險15秒逃死劫畫面曝光！2警押解通緝犯　下秒警車遭休旅車猛撞

踏板塌了！台中建案工人18樓墜下「爆頭慘死」　同事全程目擊

快訊／陸男開快艇直衝淡水！海巡署被罵爆　下午2：30記者會說明

20歲士兵營區洗澡險沒命　海巡署曝：疑熱水器漏電斷路器故障

雲林轎車自撞翻覆躺路中！挨撞的特斯拉違停慘收紅單

暑假出遊「36天連結10次」小女友驗孕棒成鐵證　莽男慘了　

金秀賢爆熱戀女偶像「官方急發聲」！　林娜榮親還原「親密貼耳」過程

潮州副站長曬舉槍照「太小看我了！」　PTT炸鍋：該處理了吧

台灣原民文化國際亮相！泛太平洋慶祝大會遊行　歌舞展演超吸睛

律師男友涉當詐團內鬼！檢座女友竟暗助接案　遭桃檢移送評鑑

福斯預告「Golf R小改款」6／26登場！嗆辣性能四驅鋼砲再升級

快訊／邱丹酒駕毀了職棒生涯：對不起，讓大家失望了

黃國昌喬新北藍白合？　林俊憲酸：換黨經驗多想選快加入國民黨

台南學甲華宗路透天厝火災　住警器奏功無傷亡

疑似誤食毒雞蛋！17歲少年「食物中毒」肚子痛死　同校2歲童也死了

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

社會熱門新聞

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

「徐巧芯瘋了！」　大姑老公怒咬她涉3不法

快訊／知名速食店遭恐嚇下毒　千面人是台大女學霸

即／台中西屯區工地意外　工人18F墜落慘死

直擊有成董座高調外遇好兄弟妻　如熱戀小情侶

有成董座睡好友妻逼離職　本人回應了

「帝爺公蛇」來了！連續45年現身南投天受宮

恐怖瞬間曝！台南17歲女高中生遭水泥車輾斃

桃捷全線22站飲水機緊急停用！員工嚇壞　公司回應了

台南17歲少女騎單車被右轉水泥車撞上　倒地慘遭輾斃

獨／孫德榮開保時捷撞人肇逃挨告

更多熱門

相關新聞

牙醫龍頭涉聘13密醫詐健保費4千萬

牙醫龍頭涉聘13密醫詐健保費4千萬

台灣最大牙醫連鎖「Abc牙醫聯盟」驚爆聘用13名密醫替病患看診，詐領健保費至少4千萬。對此，高雄市衛生局表示，2019年、2023年接獲民眾檢舉，稽查後分別開罰新台幣3萬、10萬元，3月27日主動函移送台灣高雄地方檢察署偵辦。Abc牙醫聯盟則發聲明，會全力配合司法調查。

揚言放火燒鄰居　怪阿北：汽油好喝！

揚言放火燒鄰居　怪阿北：汽油好喝！

即／高雄仁武油漆工廠火警　出動化學車搶救

即／高雄仁武油漆工廠火警　出動化學車搶救

即／端午節不平靜！高雄民宅起火3大1小獲救

即／端午節不平靜！高雄民宅起火3大1小獲救

隆鼻+隆乳詢問度　畢業女大生激增3成

隆鼻+隆乳詢問度　畢業女大生激增3成

關鍵字：

襲警高雄傷害司法糾紛

讀者迴響

熱門新聞

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖

「徐巧芯瘋了！」　大姑老公怒咬她涉3不法

快訊／知名速食店遭恐嚇下毒　千面人是台大女學霸

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年

陳奕迅打球「突休克暈倒」！重摔濺血：傷口深可見骨

快訊／搭快艇闖淡水渡船頭「陸男身份曝光」！　曾任海軍艦艇艇長

即／台中西屯區工地意外　工人18F墜落慘死

世新男畢業「3親姊顏值太頂」爆紅！網暴動朝聖

更多

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面