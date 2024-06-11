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陸男直衝淡水河口「探路可能高」　他：傳統登陸空降已幾乎不可行

記者陶本和／台北報導

中國大陸籍阮性男子9日駕船直衝淡水河渡船口，大喊投靠中華民國，引起各界對淡水河口小艇滲透的討論。對此，民進黨新北市議員、台灣軍警戰術研究發展協會理事長林秉宥表示，駕船者不僅是前中國海軍艇長，還刪除了航跡相關資料，所以來探路的可能性比較高。

▲海巡署逮捕涉嫌偷渡的阮姓男子到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署逮捕涉嫌偷渡的阮姓男子到案。（圖／記者張君豪翻攝）

陸籍阮姓男子9日駕駛9公尺長小艇闖進淡水河漁人碼頭，引發軍事意圖的各種猜想。海委會主委管碧玲11日表示，該船在6海哩時就有被偵測到，但是雷操手誤以為是一般返港漁船，一直到八里守望哨才辨識出來不是我國漁船，但哨兵沒有迅速通報去抓人，以致於中間有30分鐘的失誤，「岸際守望哨確實有失職之處」。

管碧玲表示，不排除是測試，從去年到今年共有18個案，他們說詞都是一致，希望投奔自由，這次是因為人不一樣，過去比較像是臨時找到的人，但是這次斯文、衣著體面，有經歷特殊，都會朝這方面來偵查，「他曾經擔任過海軍，還做過艦艇艇長」。

對此，林秉宥表示，此次單艇滲透嚴格來說並沒有太大軍事意義，除非開船的那位是中國007。他說，駕船者不僅是前中國海軍艇長，還刪除了航跡相關資料，所以來探路的可能性比較高。

對於為什麼用小艇探路？林秉宥認為，發動傳統規模戰役，例如登陸軍艦或是大規模空降，對台灣幾乎已經是不可行的手段；要降低台灣防衛能量的關鍵，必須從內部進行破壞，最近很紅第五縱隊的議題，還有這次小艇闖入，他認為都是前置作業，把這些話題先污名化，例如對第五縱隊的監控問題，讓行政部門投鼠忌器，不敢採取作為。

在內部破壞方面，林秉宥表示，軍隊目前的部署幾乎都是針對大型系統作戰設置，對於小規模滲透／敵後作戰幾乎沒有足夠的理解乃至於防禦準備，這是目前台灣防衛最為脆弱的環節。

他指出，第五縱隊不需要實際參與戰鬥，只需要標定具價值的目標與提供路線即可，小艇滲透承載的人員就可以攜帶足夠的火力對部分CI設施進行破壞，引發群眾恐慌，足夠讓行政當局火燒屁股。

林秉宥認為，傳統斬首作戰的核心是政治中樞失能，但現在的民主社會政治中樞已經不再是特定人，而是民意。因此小艇滲透的目的，不會去擊殺誰心目中那個對台灣政治有巨大影響力的人，而是無辜的一般平民百姓。

林秉宥說，這些問題的答案並不困難，前提是要能更合理的認知當前環境與現代知識，因為大架構下的整體優勢在個人層面可能不堪一擊。但最可怕的是即便整個社會一面倒的批判守舊派的迂腐觀念，卻仍有一整群信仰虔誠的幫兇佔據大量媒體版面，把敵人威脅淡化，不斷尋找擴大內部矛盾的機會，只差沒去接解放軍上岸。

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