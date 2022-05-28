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大陸 大陸焦點 特派現場

被控在國際市場「大舉囤糧」　陸反要美國「別浪費食物」

▲▼巴西大豆。（圖／路透）

▲中國大陸是全球最大的大豆進口國。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

全球糧食價格飆漲，外媒指原因之一是中國大陸正在國際市場上大舉囤積糧食。對此，大陸外交部發言人汪文斌27日表示，中國是世界第一大糧食生產國和第三大糧食出口國，完全有條件、有能力、有信心依靠自身力量把中國人的飯碗牢牢地端在自己手上，沒有必要去國際市場囤積糧食，「我們敦促有關國家減少不必要的食物浪費。」

汪文斌提到，中國政府始終高度重視糧食安全問題，奉行的是穀物基本自給，口糧絕對安全的糧食安全觀，到2021年，中國糧食產量已經連續7年穩定在1.3萬億斤以上，「中國用不足全球9%的土地，實現了約佔世界四分之一的糧食產量，養活了世界五分之一的人口，本身就是對世界糧食安全的重大貢獻。」

▼陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

汪文斌指出，同時，中國展現大國擔當，為保障全球糧食安全作出積極貢獻，「中方提出的全球發展倡議，把糧食安全作為八大重點合作領域之一，將在全球範圍動員各方力量，推動優勢互補，為實現包括糧食安全在內的所有可持續發展目標匯聚最大合力。」

汪文斌說，中國一直是聯合國糧農組織南南合作的重要戰略夥伴，「近年來，我們累計向糧農組織南南合作基金捐款1.3億美元，向亞洲、非洲、拉美和加勒比地區、太平洋島國、法國派遣了大批專家和技術人員，是聯合國糧農組織南南合作框架下資金援助最多、派出專家最多、開展項目最多的發展中國家。」

▲中國是世界最大的大豆進口國。（圖／路透社）

汪文斌還說，新冠肺炎疫情發生以來，中方積極響應聯合國等國際組織的倡議，向一些國家提供緊急糧食援助，中方為穩定世界糧食生產和供應作出的積極貢獻，受到國際社會的普遍讚賞，「中方還積極倡導糧食減損和減少浪費，世界糧食減損一個百分點，就相當於減少2800萬噸的損失，可以多養活7000萬人。習近平主席多次強調，要加強糧食節約工作，2021年中國舉辦了國際糧食減損大會，得到包括20國集團成員在內的國際社會的積極響應。」

汪文斌強調，遺憾地看到，不少發展中國家面臨糧食短缺，一碗分成兩碗吃；部分發達國家則暴殄天物，一碗吃一碗倒。發達國家每年食物浪費量接近撒哈拉以南非洲所產的食物的總和。根據美國農業部的數據，美國每年有30%至40%的食物被浪費，2018年食物浪費總量就達1.03億噸，價值1610億美元。

最後，汪文斌更說，「我們敦促有關國家減少不必要的食物浪費。」

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