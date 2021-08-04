武漢清零1年爆Delta「全民檢測」　民眾湧超市囤糧「貨架剩苦瓜」

▲超市蔬菜貨架幾乎被搬空，只剩苦瓜無人搶購。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸Delta疫情持續擴散，湖北省武漢市3日新增9例確診及3例無症狀感染，官方已緊急於3日下午展開「全員核酸檢測」，力爭3天內完成。另外，許多武漢民眾擔憂重演去年「封城」慘況，這兩日湧入賣場囤貨、囤糧，不少超市的貨架一度被搬空。

武漢2日發現7名外來務工人員核酸檢測呈現陽性，當地政府3日下午宣布啟動「全員核酸檢測」，篩查核酸檢測陽性人員和無症狀感染者，消除隱患，力爭3天完成。同日晚間，許多社區就出現了「連夜檢測」的景象。

▼大批民眾排隊結帳。（圖／翻攝微博）



武漢也迅速對確診病例涉及的相關區域展開封控管理，將經開區漢口街劃定為中風險地區，實施封閉管理，並對16個小區、11處工地進行封控管理，還安排專人24小時值守。同時，官方也馬上開闢隔離場所，截至4日，累計已籌集隔離房間3萬多間、已使用2萬多間，預計未來3天還將增籌9千間，以確保「應隔盡隔」。

由於疫情來勢洶洶，武漢許多民眾擔憂重演去年「封城」慘況，這兩日湧入超市囤貨，不少超市的貨架一度被搬空。對此，武漢市政府副秘書長李濤表示，針對部分區域一度出現了短暫的囤糧囤貨行為，武漢進一步加大生活物資貨源組織，進一步加強店內巡查與動態補貨，堅決確保民生商品不斷檔、不脫銷，「全市米、面、糧、油、肉、蛋、菜、奶等生活必需品目前庫存充足，價格平穩，供應正常。」

▼泡麵貨架也幾乎被搬空。（圖／翻攝微博）

