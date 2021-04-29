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她把「馬桶當碗公」特調飲料！裝杯給朋友一口乾了　全網噁瘋

when she flushes it (for entertainment purposes only)

when she flushes it (for entertainment purposes only) Thanks so much for watching this video! I do hope you enjoy it. Please note that this page features scripted dramas, parody and satire. The events that take place in this particular short-film video are for entertainment purposes only. Similarities to actual people or actual events are coincidences. Thanks!

The Anna Show 發佈於 2021年4月21日 星期三

記者吳美依／綜合外電報導

外國一名女網友拍攝影片，教導大家如何DIY調製派對飲料，卻使用馬桶作為容器，加入冰塊、汽水、軟糖、冰淇淋和一整罐水果潘趣酒（Fruit Punch），最後按下沖水閥，把所有成分混合在一起，最後裝進杯子，拿給朋友乾杯喝掉。儘管影片註明純屬戲劇諷刺演出，卻招致各界撻伐，許多人都覺得實在太噁心，而且非常浪費食物。

影片中，女網友把大量冰塊、五顏六色的軟糖、芬達、雪碧、冰淇淋和潘趣酒倒入，把馬桶塞得快要滿出來，就連水箱也不放過，她和掌鏡人看見馬桶水湧出，飲料「大功告成」時，不斷發出驚艷讚歎，「哇嗚，太令人難以置信了！」、「色彩非常繽紛，很棒」。

▲外國一名網友拍攝自己在馬桶裡調製飲料的影片。（圖／翻攝自Facebook／The Anna Show）

▲外國一名網友拍攝自己在馬桶裡調製飲料的影片。（圖／翻攝自Facebook／The Anna Show）

此影片最初被分享在臉書粉絲專頁「安娜秀」（The Anna Show）上，引發各界抨擊與熱烈討論後，又被轉發至推特等社群媒體瘋傳。

大部分網友都覺得非常噁心，「這些令人震驚的影片好煩人」、「即使是從店裡買來、全新的而且從未連接水管或使用過的（馬桶），但為什麼要這樣？」、「到底誰會這樣做？妳是嗑了什麼藥，才會覺得這樣可行？」

一名網友表示，他觀賞朋友分享的這段影片時，忍不住咬緊牙根，看完後甚至開始頭痛。也有人開玩笑表示，「我希望水電工開價1.2萬美元（大約33萬4182元），解決他們的水管問題」。

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