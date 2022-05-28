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買舊型號更划算！外媒推薦這五款可入手

▲外媒推薦五款舊型號手機可入手。（圖／取自androidauthority）

▲外媒推薦五款舊型號手機可入手。（圖／取自androidauthority）

記者陳俐穎／綜合報導

智慧型手機的價格一年比一年上漲，許多手機都要價3萬元以上，特別頂級的規格甚至能超過5萬元，不過外媒也表示，現在購買過去型號的舊手機，不只可以省下金錢，使用的體驗也不會比剛出爐的新機差多少。

由於近年來智慧型手機領域並沒有重大的硬體、軟體更新，主要都是在各方面細節的微調，外媒AndroidAuthority認為，這對想省錢買手機的消費者來說算是一個福音，購買舊機型的使用感受不會與新機差異太大。

外媒Androidauthority也提出幾個購買舊機型的建議，為了手機的使用年限，不要因為價格便宜就去購買已經淘汰的產品，最好選擇在產品週期中的手機。由於蘋果、Google和三星都承諾提供最高五年軟體更新，因此理論上手機是能夠使用到官方宣布的更新年限，是相對好的長期選擇。

報導中也推薦了幾款可以選擇的舊機型，其中包含三星的Galaxy S20 系列、S20 FE 和 Note 20，這些手機都在 2024 年之前都會持續安全更新，而且具有出色的螢幕和強大的處理器，與 2022 年的旗艦產品差別不大。此外也推薦安卓OnePlus 9，不過台灣使用人數非常少。

蘋果陣營中也可以考慮iPhone 12，這款手機的硬體和設計與新款 iPhone 13 沒有太大區別。iPhone 12 肯定不如 Pro 和 Pro Max 機型功能豐富，但仍有出色的攝影功能，iPhone 12 搭配 A14 仿生晶片，此外還有 IP68 等級、無線充電、FaceID 生物識別技術，與目前使用的功能相差不大。

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