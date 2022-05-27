民進黨批王鴻薇拿9年前照片亂造謠　「一句道歉都沒有」

▲民進黨要求王鴻薇道歉。（圖／翻攝自民進黨臉書）

記者呂晏慈／台北報導

台中市沙鹿區昨遭大雨侵襲，造成多處淹水災情，國民黨台北市議員王鴻薇27日抨擊，在淹水的同時，民進黨中二選區立委林靜儀卻在日內瓦吃大餐、拍美照，但遭揭露圖片冒用2013年媒體舊照。對此，民進黨表示，王鴻薇不找台中市長盧秀燕，反而作圖抹黑林靜儀，至今一句道歉都沒有，呼籲國民黨別再亂下去，否則只會離民心越來越遠。

王鴻薇透過臉書發文貼出一張淹水合成圖片，質問「林靜儀何時才會關心選區災情」？指出從昨天下午開始，受到間歇性豪大雨侵襲，造成沙鹿、清水等地多處積水，沙鹿區中山路、清水區海甲路等處積水，但遭抓包該照片是2013年的媒體舊照。

民進黨晚間表示，全台忙著防疫，同時各地警消與工作人員，也積極應對暴雨帶來的淹水災情。大家都在自己的崗位上努力，維持國家的運作，國民黨文傳會副主委王鴻薇，卻反其道而行，不顧疫情、災情，未經查證，隨便上網拿一張2013年的舊照片亂造謠，甚至惡意抹黑林靜儀，令人傻眼。

民進黨質疑，台中因雨勢過大，造成淹水災情，王鴻薇不找盧秀燕，卻反而做圖抹黑林靜儀，難道台中市長已經換人了嗎？林靜儀身處瑞士，與跨黨派立委組成世界衛生大會（WHA）視導團，替台灣拚外交，仍關心台中災情，早已在第一時間就請服務團隊前往關心並協調處理。

民進黨表示，民進黨提名的台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌 ，一早也立即前往台中各區了解災情，與水利單位跑了12處淹水點，嚴重淹水的地區，也已經調派臨時抽水設備，希望減輕淹水災情的衝擊。

民進黨批評，王鴻薇身為國民黨中央的幹部，卻拿著9年前的舊照片，見獵心喜、造謠抹黑出國為台灣拼外交的林靜儀，被民眾拆穿後，至今連一句道歉也沒有，呼籲王鴻薇應該向台中市民道歉，國民黨也真的別再亂下去，否則只會離民心越來越遠。