立院法案大清倉　國務機要費除罪下週拚三讀

▲國民黨團今年3月強烈杯葛《會計法》修法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院即將休會，趕在會期結束前，5月30、31日兩日將舉行院會，處理多個重大法案。根據議事日程，包括攸關國務機要費除罪的《會計法》第99-1條文修正草案，以及規範微型電動二輪車（指電動自行車）強制投保的《強制汽車責任保險法》部分條文修正草案等重大法案均已列入討論事項。

為使國務機要費除罪，民進黨立委蔡易餘提出《會計法》修正草案，明定2006年以前各機關支用的國務機要費與特別費一樣，解除相關人員的財務責任，不追究其行政和民事責任，如涉及刑事責任者不罰。

立法院財政委員會4月15日審查《會計法》修正草案時，國民黨立委質疑修法是為前總統陳水扁脫罪，藍綠爆發肢體衝突，藍委狂撒假鈔、假禮券杯葛議事，民進黨團後以人數優勢將該草案送出委員會。由於已超過1個月協商冷凍期，民進黨團提案將草案排入院會討論事項，預料週一將上演表決大戰。

此外，在其他重要法案方面，包括規範微型電動二輪車強制投保汽車責任險的《強制汽車責任保險法》、攸關外國學歷報考國內醫師考試規定的《醫師法》、關於公務員勤休規定的《公務員服務法》、防堵兒虐的《教保服務人員條例》部分條文修正草案等案均已列入議程。

▲立法院議事日程。（圖／翻攝自民進黨團提案）